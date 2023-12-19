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        Haberler Magazin Brad Pitt 60. yaş gününü kız arkadaşı Ines de Ramon ile kutladı

        Brad Pitt 60. yaş gününü kız arkadaşı Ines de Ramon ile kutladı

        Oscar ödüllü oyuncu 60'ıncı yaş gününü yakın arkadaşları ve yeni sevgilisi Ines de Ramon ile beraber kutladı. X'de "Hâlâ yaşayan en seksi erkek" olarak trend olan Brad Pitt'in formunu koruması dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 17:20 Güncelleme: 19.12.2023 - 17:20
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        • 1

          Brad Pitt, 60'ncı yaş gününü yeni sevgilisi mücevher uzmanı Ines de Ramon beraber kutladı. Pitt'in hayranları, 60 yaşına girmesine rağmen yaşlanmadığını dile getirerek "Hâlâ yaşayan en seksi erkek" yorumlarında bulundu.

        • 2

          60'INCI YAŞ GÜNÜNÜ BERABER KUTLADILAR

          Angelina Jolie ile boşanmasından bu yana ilk defa bir ilişki içerisinde görülen Brad Pitt, 32 yaşındaki Ines de Ramon ile güzel vakit geçirdiklerini dile getiriyor.

        • 3

          Brad Pitt ile Ines de Ramon'ın Kasım 2022'den beri beraber olduğu öğrenildi. Pitt, şu anda Formula 1 filminin çekimlerinden önce dinlenmenin tadını çıkarıyor. Çekimler yeni yılda başlayacak.

        • 4

          YENİ YILDA BİRÇOK PROJEDE GÖRÜLECEK

          Brad Pitt, ayrıca yeni yılda farklı projelere de imza atacak. George Clooney ile 'Wolfs' filminde yeniden bir araya gelecek.

          Kaynak: People, Daily Mail

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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