Boza nasıl yapılır? Soğuk kış günlerinde üzerinde leblebiyle sıcak sıcak içimizi ısıtan lezzet boza. Bir fincan ev yapımı bozanız sıcak bir battaniye ve bir kitap daha ne olsun. Yapımında biraz zorlansanız da biraz önceki dediklerimi hayal edince katlanabilirsiniz.

Boza Malzemeler:

2 su bardağı kalın bulgur

1/2 su bardağı pirinç

6 su bardağı su

Kıvamını ayarlamak için:

1 su bardağı toz şeker

5 su bardağı su

Maya karışımı için:

1 tatlı kaşığı yaş maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı ılık süt

Servisi için:

1 su bardağı leblebi

1 yemek kaşığı tarçın

Boza Yapılışı:

Bol suda yıkamış olduğunuz bulgur ve pirinci su dolu bir kap tencere içinde yumuşayana kadar pişirin.

Püre haline gelmiş olan bulgurlu karışımı suyunu süzün kalan posasını atın.

Süzgece aldığınız lapayı soğuması için oda ısısında bekletin.

Bozayı ekşi bir kıvama getirmek için; yaş maya, ılık süt ve toz şekeri bir kap içerisinde karıştırın.

Oda sıcaklığında beklettiğiniz lapayı büyük bir tencereye aktarın. Hazırlamış olduğunuz maya karışımını içerisine atıp tencerenin kapağını kapatıp güneş göremeyen odada 24 saat bekletin.

Kapağını açıp arda sırada hava almasını sağlayın.

Uzun süre beklettiğiniz bozanın içerisine toz şeker ve su ekleyip kıvamını ayarlayın.

Biraz daha soğuması için buzdolabında bekletip tarçın ve leblebiyle servis edebilirsiniz.