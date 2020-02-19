Boyun eğriliği nedenleri nelerdir?

Boyun eğriliği başın sadece bir yöne doğru kasılarak ağrılı bir hal alması sonucunda olan duruş bozukluğudur. Boyun eğriliği (tortikollis) hastalığı bir kaç nedenden ötürü oluşabilen bir durumdur.

Öncelikle; en önemlisi ve sıkça görüleni doğuş anından itibaren anne karnında oluşmuş bir boyun eğriliği hastalığı ortaya çıkar. Bu durum bebeğin ana karnındayken kasın bir yöne doğru kasılması sonucunda travmaya bağlı olarak şekil bozukluğu meydana gelir. Doğumundan 9 ay sonraki dönemlerde fark eden aile; bu durumun tedavi edilmesini sağlamalıdır.

İkinci olarak da boyun eğriliği bir kas ve kemik bozukluğu nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu durum kişinin yaşadığı bazı özel durumların neticesinde ya da ortaya çıkan kusurlarından meydana gelmektedir. Astigmatizm göz kasları hastalığı olanlarda çift görmeyi düzeltmek amacıyla başını sıkıca ve anormal bir şekilde tutma nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Tek omuzda sürekli yük taşıma işi yapanlarda da bu benzer durum gözükmektedir.

Çok sık rastlanan boyun eğrilikleri ise; soğuğa bağlı olarak gelişen kas lezyonları oluşmasından, boyunda kireçlenme durumundan, eğrilme veya disk hastalığı yaşayanlardan ortaya çıkması ihtimali yüksektir.

Boyun kaslarının ani bir şekilde bir travmaya bağlı olarak kasılması da boyun eğriliğine neden olmaktadır.

Aşırı boyun kaslarının kasılması ve bu nedenle kasların yeterli oranda kan alamaması nedeni ile de ortaya çıkmaktadır. Aşırı kasılma damarlara baskı oluşturur ve kasların kan alışımını engeller. Aşırı ve şiddetli kasılmalar nedeni ile; kas işlevlerini yerine getirecek yeterli enerjinin alınmasını engeller ve atık ürünler içindeki laktik asit oranı yükselmeye başlar. Bu sayede kansız kalmaya başlar ve kasların düzgün çalışması önlenir ve biçimi bozulur.

Kasların kansız kalması ve atık ürünlerin tutulması sonucunda dokularda iltihaplanmalar meydana gelir. Bu durumda kas dokusu esnekliğini yitirir ve kasılma oluşarak eğrilmesine neden olur.

Boyun eğriliği tedavisi olan bir rahatsızlıktır bazı egzersizler ile bu durum düzeltilebilmektedir. Ancak ilerlemiş ve egzersizle düzeltilemeyen durumlarda ameliyatla bu kas dokusunun tedavi edilmesi sağlanmaktadır.