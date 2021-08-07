Böyle kaçmıştı! O hırsız yakalandı!

Gaziosmanpaşa'da geçtiğimiz günlerde hırsızlık için girdiği evde, ev sahibi kadını öldürmekle tehdit ettikten sonra olay yerinden kaçan Aziz K. polislerin yaptığı çalışma sonrasında Arnavutköy'de yakalandı.

Aziz K.'nın "Kasten Yaralama" suçundan firari olarak aranmasının olduğu öğrenildi.

Yapılan arşiv taramasında Aziz K.'nın; evden hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, kasten öldürme, mala zarar verme, açıktan hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanmak, tehdit hakaret ve güveni kötüye kullanma suçlarından toplam 32 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Aziz K.'nın, 2019 yılında Gaziosmanpaşa'da bir iş yerinden çaldığı televizyon ile kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.