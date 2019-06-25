Boyd için görüşmeler sürüyor

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi, prensip anlaşmasına varılan Tyler Boyd'un kulübü Guimaraes ile görüşmelere devam ediyor. 2 milyon euro bonservis bedelinde indirim yapmayan Guimaraes, ilk peşinatı da yüksek tutmak istiyor.

Siyah beyazlılar ise Tyler Boyd'un bonservis bedelini taksitlerle ödemeyi amaçlıyor. Bu arada Başkan Fikret Orman yaptığı açıklamada Shinji Kagawa'yı takımda tutmak istediklerini ifade etti.

Geçen sezonun devre arasında kiralık olarak takıma katılan ve attığı gollerle dikkat çeken Japon futbolcu için Beşiktaş yönetimi teklifini yaptı ve beklemeye geçti. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımda görmek istediği Kagawa, kariyerine İspanya'da devam etmek istiyor. Japon yıldız istediği gibi takım bulamaması halinde görüşmeler yeniden başlayacak.

Kagawa'nın, Borussia Dordmund ile olan sözleşmesi bu ay sonunda bitiyor.