Bournemouth: 0 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Bournemouth ile Liverpool karşı karşıya geldi. Vitality Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Liverpool oldu.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 30. ve 75. dakikalarda Mohamed Salah attı.

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Bournemouth ağlarını iki kez havalandıran Mısırlı golcü, bu sezon ligdeki gol sayısını da 21'e çıkardı. Premier Lig'deki toplam gol sayısını da 178 yapan Salah, lig tarihinin en golcü 6. oyuncusu oldu.

Muhammed Salah, 177 gollü Frank Lampard'ı geride bırakmayı başardı.

Liverpool, ligde üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 56 yaptı. "Kırmızılar", en yakın takipçisi Arsenal ile de puan farkını 9'a yükseltti.

Bournemouth ise 40 puanda kaldı.