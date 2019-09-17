Doğalgaz sektörü ekonomideki daralma, tüketimin düşmesi nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Bir kamu şirketi olan BOTAŞ, bu sürecin merkezinde yer alıyor. Şirket, bir yandan “al ya da öde”ye düşmeden kesintisiz ve öngörülen miktarda piyasaya gaz vermek, diğer yandan biriken alacaklarını tahsil etmek için yoğun bir mesai veriyor.

RİSK VAR

BOTAŞ’ın, 2019 yılının tamamlanmasına kısa süre kala varlığını yakıcı biçimde sürdüren “al ya da öde” sorununun çözümü için bazı ara formülleri gündemine aldığı belirtiliyor. Şirketin, tedarikçi ülkeye (Türkiye, Rusya, İran ve Azerbaycan’dan boru gazı ithal ediyor. Bu amaçla uzun dönemli sözleşmeler imzalıyor. Sözleşmelerde öngörülen miktarda gaz çekilmezse, bu ülke ya da ülkelere karşı ‘al ya da öde’ye giriyor) tüketilmeyen gazın parasının ödenmesi anlamına gelen “al ya da öde” için sınırda bir noktada olduğu kaydediliyor.

ALACAK TAHSİLATI

BOTAŞ’ın, son dönemde en önemli sorunlarından biri de gaz satışı sonrasında oluşan alacaklarının tahsilatı. Şirket, borçlu elektrik üreten bazı santrallere ve sanayi tesislerine sözlü ve yazılı uyarıda bulunuyor. Ödemelerini yapmaları, borç biriktirmemeleri konusunda bastırıyor. Uyarılara karşın gereken adımı atmayan bazı müşterilerinin gaz akışını kesiyor. Ödeme yapıldıktan sonra vana yeniden açılıyor. Ancak, vana sonuna kadar açık kalmıyor. Son ödeme yapılan tutar vananın açık kalacağı süreyi de belirliyor.

BOTAŞ’ın, elinde borçlara karşılık ilgili şirketlerin banka teminatları da bulunuyor. Gerektiğinde bu teminatların, irat kaydedilebileceği de kayda geçiriliyor.

SÖZ ŞİRKETLERDE

Şirketler ne diyor? HABERTÜRK, borçlu bazı elektrik üreten şirketlerle görüştü. BOTAŞ’ın biriken borçlar nedeniyle yazılı ya da sözlü uyarıları olduğunu doğrulayan şirketler, “BOTAŞ’a sunduğumuz teminatlar var. Bu, BOTAŞ açısından güçlü bir güvence. Zaman zaman ‘Teminatınızı irat kaydederim’ uyarısında da bulunuyor. Elden geldiğince ödeme yapılıyor. Ancak, elektrik üretim ve para piyasalarının durumu belli. Elektrik tüketiminin düşmesi, suya dayalı elektrik üretimindeki artışın etkisiyle gaz santrallerinin bir bölümü çalışmıyor. Bazıları da üretimi kıstı. Dolayısıyla nakit akışı sorunumuz var” diye konuştu.