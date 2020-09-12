Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Yapılan test sonucunda kulüp başkanımız Sayın Kerim Taşkıran'ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavisine evde devam edilmektedir, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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