BOTAŞ personel alımı yapıyor! BOTAŞ personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) personel alımı detayları belli oldu. Alım yapılacak pozisyonlar arasında teknik, idari ve denetim birimlerine yönelik çeşitli görevler bulunuyor. Peki , 2025 BOTAŞ personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?