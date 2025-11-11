BOTAŞ personel alımı yapıyor! BOTAŞ personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.) için 2025 yılı personel alımı ilanı yayınlandı. Toplamda 223 personeli alacağını duyuran kuruma başvurmak isteyenler BOTAŞ personel alımı tarihi, şartları gibi detayları araştırıyor. BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.), Türkiye'nin doğal gaz ve petrol boru hatlarını işleten devlet kurum olarak biliniyor. Peki, BOTAŞ 223 personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) personel alımı detayları belli oldu. Alım yapılacak pozisyonlar arasında teknik, idari ve denetim birimlerine yönelik çeşitli görevler bulunuyor. Peki , 2025 BOTAŞ personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, 10 Kasım 2025 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden başlayacak, 14 Kasım 2025 saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
BOTAŞ personel alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. Başvuru yapacak adayların ilgili ilanda istenilen KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.
Nihai listeye girerek isimleri Teşekkülümüze bildirilen adaylardan yapılacak olan mülakat neticesinde 70 puan altı alanlar "BAŞARISIZ" sayılacaktır.
İlanlar, 10.11.2025-14.11.2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun www.iskur.gov.tr internet adresinde yayımlanacak.
İŞKUR İŞ BAŞVURUSU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
BOTAŞ PERSONEL ALIM İLANI VE KADRO DAĞILIMI LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
