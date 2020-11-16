Hamur işini çok seven bir millet olarak Boşnak mantısı mübadele zamanlarında Türk mutfağına girmişçok lezzetli bir tariftir. Balkanlardan bize gelen Boşnak mantısı tarifini sizlerle paylaşmak istedim.

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