Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bosna Hersek'teki Osmanlı camisinin kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

        Bosna Hersek'teki Osmanlı camisinin kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

        Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 1535'te inşa edilen ve 1947'de yıktırılan Kalın Hacı Ali Camisi'nin kalıntıları ve haziresindeki mezarlar gün yüzüne çıkarılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 14:20 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bosna Hersek'teki Osmanlı camisi gün yüzüne çıkarılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Saraybosna'daki en eski camilerden biri olarak bilinen Kalın Hacı Ali Camisi, 1947 yılında Yugoslavya döneminde bilinmeyen bir sebeple yıktırıldı.

        Klasik Osmanlı mimarisi usulünde 1535'te inşa edilen cami yıktırıldıktan sonra kalıntılar toprakla kapatıldı. Cami, mektep (Kur'an kursu) ve mezarlığın kalıntılarının olduğu alanda 2018 yılında başlatılan arkeolojik çalışmalara Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı da (TİKA) destek verdi.

        Caminin kalıntılarının olduğu bölgenin, yapılan çalışmalar sonrasında arkeoloji parkı olarak açılması planlanıyor. Alanda, caminin yıkılmadan önceki durumunu gösteren görseller ve bilgiler de yer alacak.

        Cami ve haziresinin bulunduğu alandaki arkeolojik çalışmaları sürdüren Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresi, bölgedeki çalışmaları yakın zamanda bitirmeyi hedefliyor.

        REKLAM

        Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresi Müdürü Senaid Zajimovic, yapının cami, mektep, şadırvan ve diğer binalarla birlikte 1947 yılına kadar ayakta kaldığını, yıktırılan cami alanının bir kısmına başka binaların inşa edildiğini söyledi.

        Cami alanına yapılan binaların Yugoslavya Halk Ordusu için inşa edildiğini aktaran Zajimovic, subaylar ve ailelerinin buradaki binalarda ikamet ettiklerini belirtti.

        Alanın korunması için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Zajimovic, cami ve mezarlık kalıntılarını düzenleyip ziyarete açmak istediklerini kaydetti.

        Saraybosna'da Kalın Hacı Ali Camisi gibi yıktırılan başka yapıların da olduğunu belirten Zajimovic, "Saraybosna'da buna benzer birçok yapı var. Toplamda 30 yapı Osmanlı'nın bölgeden ayrılmasından sonra yıkılmış. Biz bu alanları yeniden canlandırmak, halka sunmak, zengin tarihimizi ve kültürümüzü halkımızla paylaşmak istiyoruz" diye konuştu.

        ÇALIŞMALARIN AĞUSTOSTA BİTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

        Yıkılmadan önce bir yanı, şehrin içinden geçen Miljacka Nehri'ne bakan caminin kalıntılarının ortaya çıkarılması projesinde mimar Narcisa Basic Gakovic ve mimar Selva Karacevic Kapic ekibiyle birlikte görev yapıyor.

        REKLAM

        Gakovic, çalışma yaptıkları alana bir arkeoloji parkı kurmak istediklerini söyledi.

        Söz konusu parkta Osmanlı dönemine ait yapıların temsil edileceğini aktaran Gakovic, "Projemizle ziyaretçilere Osmanlı döneminde yaşamanın nasıl bir his olduğunu yaşatmayı ve bu kutsal alanı tanıtmayı amaçlıyoruz. Çalışmalar, planımıza göre disiplinli bir şekilde ilerliyor." dedi.

        Gakovic, alandaki proje üzerinde 45 gündür çalıştıklarını ve ağustos ayında çalışmayı tamamlamayı planladıklarını ifade etti.

        SARAYBOSNA'DA 20'DEN FAZLA OSMANLI CAMİSİ YIKILDI

        Saraybosna'da 489 yıl önce inşa edilen Kalın Hacı Ali Camisi'nin dışında 20'den fazla Osmanlı camisinin yıkıldığı ya da yıktırıldığı biliniyor.

        Mimari açıdan önem taşıyan 20'den fazla tarihi cami, Osmanlı Devleti'nin bölgeden ayrılmasından sonra hüküm süren Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve sonrasındaki Yugoslavya dönemlerinde farklı gerekçelerle yıkıldı.

        Şehrin kimliğinin değiştiren yıkımlardan sonra camilerin arazilerine alışveriş merkezleri, binalar ya da oteller inşa edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Osmanlı camisinin kalıntıları
        #Bosna Hersek
        #Saraybosna
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Kripto saadet zinciri'yle 200 milyon TL'lik vurgun!
        'Kripto saadet zinciri'yle 200 milyon TL'lik vurgun!
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Testleri başarıyla tamamlandı: Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Kızını ve torununu öldürdü! Dede katliamı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Yeşilçam'ın jönüne veda
        Yeşilçam'ın jönüne veda
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        TÜİK'ten enflasyon sepeti açıklaması
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        Özel: Kimse bize ittifak önermesin
        MSB: F-16 tedariki sözleşmesi imzalandı
        MSB: F-16 tedariki sözleşmesi imzalandı
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Mourinho 'en'lerini açıkladı!
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        Müziği bıraktı, kripto para çıkardı
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        LGS'de o soru mahkemelik oldu
        Bağırsak sağlığına iyi gelen 5 probiyotik!
        Bağırsak sağlığına iyi gelen 5 probiyotik!
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        40 kişinin can verdiği Sami Bey Apartmanı'nda öldüren pazarlama!
        Yıllar sonra aynı karede
        Yıllar sonra aynı karede
        Bursa Ovası'nı besleyen Nilüfer Çayı'nda korkunç manzara: Toplu balık ölümleri
        Bursa Ovası'nı besleyen Nilüfer Çayı'nda korkunç manzara: Toplu balık ölümleri
        Milli coşku
        Milli coşku
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Alcatraz hapishanesinden kaşıkla tünel kazıp kaçan üç mahkuma ne oldu?
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Beşiktaş'tan büyük satış: Gedson ve Zaynutdinov...
        Habertürk Anasayfa