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        Haberler Bilgi Spor Bosna Hersek- Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

        Bosna Hersek- Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

        UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup üçüncü maçında Almanya, Bosna Hersek'e konuk oluyor. Oynadığı ilk karşılaşmada Macaristan'ı 5-0 mağlüp eden Panzerler, ikinci maçta Hollanda ile 2-2 berabere kaldı. 4 puanla grubunda Hollanda ile aynı puanı paylaşan Almanya, averaj üstünlüğüyle lider konumda bulunuyor. Öte yandan futbolseverler maçın hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, Bosna Hersek- Almanya maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 16:21 Güncelleme: 11.10.2024 - 16:21
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        • 1

          Bosna Hersek- Almanya maçına sayılı saatler kaldı. Uluslar Ligi A Ligi Grubu'nda Almanya ve Hollanda'nın dörder puanı bulunurken, averaj avantajıyla Almanlar birinci sırada yer aldı. Öte yandan Bosna Hersek, Macaristan ile oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı ve birer puan paylaşıldı. Bosna Hersek- Almanya maçı öncesi Boşnaklar tam kadro sahaya çıkarken, Almanların önemli oyuncuları sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Peki, Bosna Hersek- Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar...

        • 2

          BOSNA HERSEK- ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

          Bosna Hersek- Almanya maçı 11 Ekim Cuma (bugün) 21.45'te oynanacak.

        • 3

          BOSNA HERSEK- ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

          Bosna Hersek- Almanya karşılaşması TV 8.5 üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          ALMANYA MUHTEMEL 11

          Nübel, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Gross, Gnabry, Undav, Wirtz, Kleindienst

        • 5

          ALMANYA'DA SAKATLAR BULUNUYOR!

          Musiala- Kalça/ Uyluk sakatlığı

          M. ter Stegen- Diz sakatlığı

          Raum- Darbeye bağlı sakatlık

          Henrichs- Sırt sakatlığı

          Koch- Kalça/ Uyluk sakatlığı

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