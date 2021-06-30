Teknoloji ve servis tedarikçisi Bosch, 2020 mali yılını Türkiye’de 10.2 milyar TL’lik konsolide satış geliriyle tamamlarken, önceki yılla karşılaştırıldığında yüzde 34’lük bir büyüme kaydetti.
Şirketin, konsolide edilmeyen şirketlerin satışları ve iştiraklere yapılan satışlar dahil olmak üzere toplam 26.2 milyar TL’lik toplam net satış geliri, önceki yılın rakamıyla karşılaştırıldığında yüzde 21’lik artış elde edildiğini gösteriyor.
Kısa bir süre sonra görevinden ayrılacak olan Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, son kez düzenlediği bir toplantıda şirketin gelecek hedeflerine ve 2020 yılı performansına yönelik mesajlar verdi.
Young, "2020 yılında satışlardaki artışın en büyük nedeni, otomotiv yedek parça, elektrikli el aletleri, ev aletleri ve termoteknoloji işlerimizdeki yüksek talep ve başarılı satış stratejisi oldu" dedi.
Verilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl 1 milyar TL yatırım yapan Bosch, 31 Aralık 2020 itibarıyla da Türkiye’deki çalışanlarının sayısını yüzde 10 artırdı ve 18 bin 400'e çıkardı. Bosch’un ihracat rakamı ise yüzde 15 artışla 16 milyar TL’ye ulaştı.
Young, Türkiye'nin Bosch'un faaliyet gösterdiği ülkeler arasında dördüncü sırada olduğunu ve geçtiğimiz yıl Avrupa'da en çok büyüyen ülke olduğunu da sözlerine ekledi.
Öte yandan, Bosch'un, 2021 yılında, pandemi ile ilgili devam eden belirsizlikler ve yarı iletkenlerde yaşanan sorunun etkilerine rağmen, Türkiye'de bir önceki yılın üzerinde bir performans yakalamayı beklediği bildirildi. Young, "2021’e olumlu bir başlangıç yaptık ve işlerde genel olarak olumlu bir gelişme bekliyoruz” dedi.
Young, Bursa’daki Güç Aktarma Çözümleri Fabrikasında, benzinli motorlar için yeni nesil yüksek basınçlı pompa üretiminin Ağustos ayında başlayacağını bildirerek, "Böylelikle Türkiye’de ilk defa dizel ve benzinli enjektör haricinde bir ürün gamı üretilecek" diye konuştu.
Yapay zeka teknolojisinin süreçlere dahil edilmesi ile ilgili de konuşan Steven Young, “Yapay zeka ve Endüstri 4.0, çalışanlarımız için yeni fırsatlar yaratıyor. Bursa Fabrikamızda çalışanlarımıza, Bosch tarafından sağlanan fırsatlarla veri bilimi, veri analitiği ve makine öğrenmesi gibi yeni beceriler kazanma konusunda eğitimler veriyoruz. Kendi yapay zeka uzmanlarımız, Türkiye’deki ve dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarımızı eğitiyor. Geleceğin işlerini öğrenmeleri için eğitim fırsatları sunuyoruz. 2025'e kadar, tüm Bosch ürünleri ya yapay zeka içerecek yada yapay zeka ile geliştirilecek” dedi.
Bilindiği üzere, yerli elektrikli otomobili geliştirme çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG),piyasaya sunacağı otomobillerdeki elektrik motorunu Bosch'tan alacağını açıklamıştı.
Bu konuda gelişmeler hakkında da konuşan Young, "TOGG'a verilecek motorlar, hali hazırda kullandığımız standart motorlar. Bu konuda yeniden bir Ar-Ge geliştirme çalışması yapmıyoruz. TOGG ne zaman isterse, ürünümüz ve seri üretim için altyapımız hazır" ifadesini kullandı.
Young, Bosch Grubu’nun, kurum içi yenilikçi fikirler ve yüksek motivasyondan yararlanmak hedefiyle hayata geçirdiği ‘grow’ adlı start-up platformuna yönelik de bilgiler paylaştı.
Almanya’da yönetime sunulan projeler arasında yer alan ‘Akıllı Kanca (Smart Hook)’ projesi hakkında bilgi veren Young, "Kuluçka aşamasına gelen proje, yüksekte çalışanların can güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Kendi alanında bir ilk olan proje, önümüzdeki yıllarda küresel pazara uyarlanacak. Kurum içi girişimcileri aramaya devam ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’deki çalışanlarımızın, Bosch’un dünya genelinde yeni iş alanlarına girmesine artan bir katkısı olacağına inanıyorum” dedi.
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