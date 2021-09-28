"Boşanmak istiyorum" dedi, kurşun yağmuruna tutuldu

Mersin'de yaşayan 2 çocuk annesi Derya Demir'in 2012 yılında yaptığı mutlu başlayan evliliği uyuşturucu ve kıskançlık yüzünden kabusa dönmüştü.

Demir, "2012'de evlendik daha sonra uyuşturucu nedeniyle cezaevine girdi, o cezaevindeyken ayrılmak istediğim için beni tehdit ediyordu. Sabah işe giderken arabayla önümü kesti. Beni zorla arabaya bindirmeye çalıştı silahla, ben de binmeyince beni yere attı. Sonra ayaklarıma sıkmaya başladı." dedi

Derya Demir "Direk öldürmek istedi beni sakat bırakmak istemedi. Bu benim dördüncü ameliyatım ama hala ayağa kalkamadım. Şuan çalışamıyorum. Annem olmazsa geçinemem. Annem çocuklarıma bakıyor. Biz bunları yaşarken o orada hiçbir şey olmamış gibi yatıyor. En ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.