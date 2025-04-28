Tayvanlı eşinden boşanmak istediğini kaydeden Yusuf Ay, "Beni ayakta tutan annem vardı şimdi kızım var. Ama hayatı paylaşabileceğim bir eş istiyorum. Gelmezse bir başkasıyla hayat kurmak istiyorum. Normalde köyde yaşıyordum. Kızımın okula için ev tuttum. Okula kendim getirip götürüyorum. Maaşımı çocuğum için harcıyorum. İlerideki eğitimi için destek bekliyorum. Çünkü buna yetemeyebilirim. Bu bir dilencilik değil. Kızımın eğitimi daha iyi alabilmesi için bunu dile getiriyorum. Ufak tefek objeler yaparak kazanç sağlıyorum ama bunlar olmazsa ben kendimi de motive edemem. 11 yıl oldu. Ayrı yaşıyoruz. Boşanmadık. Kendisini arıyorum ama ulaşamıyorum. Benimle devam etmeyebilirim boşanmak istiyorum. Kızımı görsün istiyorum. Benimle görüşmeyebilir. Ailesinin durumunu biliyorum. Uçak biletlerindeki pahalılıktan dolayı gelemeyebilir. Ona saygım var. Gelip kızını görmesini istiyorum. Kalbim ona kırık. 11 yıl oldu. Bu beni çok etkiledi, üzdü" şeklinde konuştu.