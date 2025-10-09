Ankara 18. Aile Mahkemesi itiraz etti! Boşanmada 1 yıl şartı kalkıyor mu?
Ankara 18. Aile Mahkemesi, reddedilen boşanma davası sonrası getirilen "1 yıllık bekleme" şartının Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, fiilen bitmiş evliliklerin bu süreyle gereksiz yere uzatıldığını, tarafların özel hayatına ve aile düzenine müdahale edildiğini belirtti. Peki, boşanmada 1 yıl şartı kalkıyor mu? İşte, konuya dair güncel gelişmeler...
Ankara 18. Aile Mahkemesi, baktığı bir boşanma davasında, Türk Medeni Kanunu'nda yer alan '1 yıl bekleme' kuralınının Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle nayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Yüksek Mahkeme'nin vereceği karar, boşanma hukukunda yer alan düzenlemenin geleceğini belirleyecek. Peki, boşanmalarda 1 yıl şartı kalkıyor mu? İşte, konuya dair son gelişmeler...
BOŞANMA SÜRECİNDE 1 YIL ŞARTI KALKIYOR MU?
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre;
Ankara 18. Aile Mahkemesi, baktığı bir boşanma davasında Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinin son fıkrasında yer alan “1 yıllık bekleme” düzenlemesinin Anayasa’ya aykırı olduğu kanaatine vardı.
Reddedilen boşanma davası sonrası “ortak hayat yeniden kurulamazsa boşanmaya karar verilir” hükmünde yer alan 1 yıllık bekleme şartının iptali istendi. Ankara 18. Aile Mahkemesi, Türk Medeni Kanunun “1 yıllık” bekleme şartının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.
Mahkeme, “Fiilen biten bir evliliğin bekleme şartıyla uzatılmasının, tarafların özel hayatına ve aile düzenine gereksiz müdahale oluşturuyor” dedi.
BOŞANMA SÜRESİ 3 YILDAN 1 YILDA İNDİRİLMİŞTİ
Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde, reddedilen boşanma davası sonrası ortak hayatın 3 yıl içinde yeniden kurulamaması halinde eşlerden birinin istemiyle boşanmaya karar verileceği düzenleniyordu. Anayasa Mahkemesi, 22 Şubat 2024 tarihli kararıyla bu hükümdeki “3 yıl” süresini ölçülülük ilkesine aykırı bularak iptal etmiş ve onun yerine 1 yıl olarak hüküm vermişti.
BOŞANMA SÜRESİNDE 1 YIL ŞARTI NEDEN KALDIRILMALI?
Ankara 18. Aile Mahkemesi tarafından verilen başvuru dilekçesinde dikkat çeken tespitler yer aldı:
Boşanma 11 yılı buluyor: İlk boşanma davasının reddi, istinaf ve temyiz süreçleriyle birlikte kesinleşme sürecinin yıllara yayıldığı; üzerine getirilen 1 yıllık zorunlu bekleme ve ardından açılacak ikinci davayla toplam sürecin 11 yıla kadar uzadığı vurgulandı. Bu durumun ölçülülük ilkesine aykırı olduğu belirtildi.
Özel ve aile hayatı: Biten bir evliliğin bekleme şartıyla uzatılmasının, tarafların özel hayatına ve aile düzenine gereksiz müdahale oluşturduğu; velayet, kişisel ilişki, nafaka ve konut gibi geçici düzenlerin belirsizliğe sürüklendiği ifade edildi.
Haklara erişim engelleniyor: “Bekleme” zorunluluğunun boşanma hakkına makul olmayan engel oluşturduğu, hakka erişimi geciktirdiği ve belirlilik ile öngörülebilirlik ilkelerini zedelediği kaydedildi.
1 yıl bekleme gereksiz: Yargıtay içtihatlarında, uzun süre aynı çatı altında birleşmemenin zaten TMK 166/1 kapsamında evliliğin temelinden sarsılması için yeterli sayıldığı hatırlatıldı. Bu nedenle “ret sonrası ayrıca 1 yıl bekleme”nin gereksiz olduğu, hatta “ret kararının ertesi günü dava açılabilmeli” değerlendirmesi yapıldı.
- 5
MAHKEME 1 YIL ŞARTINI KALDIRDI MI?
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Ankara 18. Aile Mahkemesi’nin başvurusunu bugün yapılan toplantısında ilk inceleme kapsamında görüştü. Dosya, esas inceleme safhasına geçilmesi için raportör görüşüyle birlikte önümüzdeki günlerde yeniden gündeme alınacak. Yüksek Mahkeme’nin vereceği karar, boşanma hukukunda “ret sonrası bekleme” kuralının geleceğini belirleyecek.