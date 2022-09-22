Davanın sonuçlarını beklemedi

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Başak Kıraç ile 12 yıldır evli olan sanatçı Güven Kıraç bir kadınla Beyoğlu'nun işlek sokaklarından Asmalimescit'te eğlendi. Samimi görüntüler sergileyen ikiliden Kıraç kız arkadaşına eliyle mısır yedirdi. Oyuncu, mekanın içerisinde de kız arkadaşını bir çok kez öptü.





Çıkışta el ele çıkan ikili, gazetecileri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yanındaki arkadaşları görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Güven Kıraç'ın eşiyle boşanma aşaması olduğu da öğrenildi.

Güven Kıraç ile Başak Kıraç 2010 yılında nikah masasına oturmuştu... Çiftin Maya adında bir kızları var.