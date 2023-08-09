Boşanma aşamasında sokakta darp etti!

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İzmir'de olay, önceki gün Buca ilçesi Göksu Mahallesi İsmail Sivri Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; annesi F.Y. ile pazar alışverişine giden C.İ. adlı kadın, yolda boşanma aşamasındaki eşi E.H.İ. ile karşılaştı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

DHA'da yer alan habere göre ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile E.H.İ., eşi C.İ.'yi darp etti. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

C.İ. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli taksi ile olay yerinden kaçtı. Baygın haldeki C.İ.'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, bölgeye sağlık ekipleri geldi.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hastanedeki tedavi sonrası C.İ., eşinden şikayetçi oldu. Şikayet sonrası E.H.İ.'ye dün evinde yakalandı. Gözaltına alınan E.H.İ., işlemleri sonrası tutuklandı. Soruşturma sürüyor.