İddiaya göre, F.B. (43),Menderes Caddesi'nde bir lokantada karşılaştığı boşandığı eşi Emine B. (38) ile tartıştı.

Daha sonra F.B, eski eşini 10 yaşındaki kız çocuğunun yanında boğazından bıçakladı.

AA'nın haberine göre ağır yaralanan kadın ile fenalaşan çocuğu Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Emine B, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan F.B, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alındı.