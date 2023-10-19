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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kırşehir'de boş arazide cansız bebek cesedi bulundu - Güncel haberler

        Kırşehir'de boş arazide bir bebeğe ait cansız beden bulundu

        Kırşehir'de tam bir vahşet yaşandı. Kentte boş arazide bir bebeğe ait cansız beden bulundu. Emniyet güçleri yaptıkları çalışmada 2 şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 15:30 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:35
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        Kırşehir'de boş arazide bir bebeğe ait cansız beden bulundu. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri; yaklaşık 120 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu 2 şüpheli yakalandı.

        KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

        İHA'nın haberine göre kentin Kayabaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda boş arazide bir bebeğe ait cansız beden bulundu. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

        Yaklaşık 120 saat kamera takibi yapan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Otopsi işlemleri tamamlanan bebeğin cenazesi ise kimsesizler mezarlığına defnedildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #KIRŞEHİR
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