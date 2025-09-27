Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt: 4-6 (MAÇ SONUCU)

Almanya Bundesliga'da 10 gollü muhteşem maçta Eintracht Frankfurt, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 6-4 mağlup etmeyi başardı.

Maçta Koch (2), Knauff, Burkardt, Chaibi ve Can Uzun'un golleriyle 47 dakikada 6-0'ı yakalayan Frankfurt, daha sonraki bölümde kabus gördü...

REKLAM advertisement1

Ev sahibi Borussia Mönchengladbach, 72'de Castrop, 78'de Tabakovic, 83'te Engelhardt ve 90'da Mamedova ile 4 gol bulup umutlansa da mücadele 6-4 Frankfurt üstünlüğüyle sonuçlandı.

CAN UZUN 5 MAÇTA 5 GOLE ULAŞTI!

Frankfurt'ta bu sezon sergilediği performansla adından söz ettiren Can Uzun, Mönchengladbach maçını da boş geçmedi. Milli futbolcu 6-4'lük maçta takımının 5. golünü kaydederken, bu sezon Bundesliga'daki toplam gol sayısını da 5'e çıkardı. 20 yaşındaki futbolcu ayrıca 1 de asist yaptı.

Frankfurt bu galibiyetle puanını 9'a çıkarıp maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.

Mönchengladbach ise 2 puanla 18. ve son sırada kaldı.