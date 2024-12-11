Borussia Dortmund- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi 6. haftası dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Borussia Dortmund, Barcelona'yı konuk ediyor. Devler Ligi'nde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan Alman ekibi 12 puanla 7. sırada yer alırken, Katalan ekibi Barcelona da aynı şekilde 4 galibiyet elde ederek 12 puanla (averajla) 6. basamakta bulunuyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Borussia Dortmund- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Devler Ligi'nde Borussia Dortmund ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Signal İduna Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı François Letexier yönetirken yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek. İki takımda galibiyet için sahaya çıkacak ve puanını 15 yapabilmek için mücadele verecek. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Borussia Dortmund- Barcelona maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
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BORUSSİA DORTMUND- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Borussia Dortmund- Barcelona maçı 12 Aralık Çarşamba (bugün) 23.00'te oynanacak.
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BORUSSİA DORTMUND- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele tabii spor 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
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ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR
Borussia Dortmund ile Barcelona Avrupa arenasında 4 kez karşı karşıya geldi. Maçların 2'si Katalan ekibinin üstünlüğüyle sonuçlanırken 2 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.
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BORUSSİA DORTMUND MUHTEMEL 11
Kobel, Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Bensebaini, Nimecha, Gross, Malen, Sabitzer, Bynoe, Guirassy
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BARCELONA MUHTEMEL 11
Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Pedri, Casado, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski
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