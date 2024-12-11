Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Borussia Dortmund- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçları

        Borussia Dortmund- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi 6. haftası dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Borussia Dortmund, Barcelona'yı konuk ediyor. Devler Ligi'nde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan Alman ekibi 12 puanla 7. sırada yer alırken, Katalan ekibi Barcelona da aynı şekilde 4 galibiyet elde ederek 12 puanla (averajla) 6. basamakta bulunuyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Borussia Dortmund- Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 10:22 Güncelleme: 11.12.2024 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Devler Ligi'nde Borussia Dortmund ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Signal İduna Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı François Letexier yönetirken yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek. İki takımda galibiyet için sahaya çıkacak ve puanını 15 yapabilmek için mücadele verecek. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Borussia Dortmund- Barcelona maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        • 2

          BORUSSİA DORTMUND- BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

          Borussia Dortmund- Barcelona maçı 12 Aralık Çarşamba (bugün) 23.00'te oynanacak.

        • 3

          BORUSSİA DORTMUND- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Zorlu mücadele tabii spor 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

          Borussia Dortmund ile Barcelona Avrupa arenasında 4 kez karşı karşıya geldi. Maçların 2'si Katalan ekibinin üstünlüğüyle sonuçlanırken 2 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

        • 5

          BORUSSİA DORTMUND MUHTEMEL 11

          Kobel, Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Bensebaini, Nimecha, Gross, Malen, Sabitzer, Bynoe, Guirassy

        • 6

          BARCELONA MUHTEMEL 11

          Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Pedri, Casado, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'de ilk gün...
        Suriye'de ilk gün...
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        AB tartışıyor: Sığınmacılar ne olacak?
        AB tartışıyor: Sığınmacılar ne olacak?
        Katar-Suriye-Türkiye boru hattı projesi hayata geçirilir mi?
        Katar-Suriye-Türkiye boru hattı projesi hayata geçirilir mi?
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Son fotoğraf ve sır cinayet! "Silah seslerini havai fişek sandık!"
        Son fotoğraf ve sır cinayet! "Silah seslerini havai fişek sandık!"
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        İnşaatta maliyet artışı 42 ayın dibinde
        İnşaatta maliyet artışı 42 ayın dibinde
        Futbolda centilmenlik!
        Futbolda centilmenlik!
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        14 dakikada 100 bin dolarlık hırsızlık!
        14 dakikada 100 bin dolarlık hırsızlık!
        Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
        Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        İştah açan en iyi 13 yemek sahnesi
        İştah açan en iyi 13 yemek sahnesi
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Habertürk Anasayfa