Borusan Sanat, 2023’e, 7 Ocak Cumartesi günü Alman multi-perküsyon sanatçısı Christian Benning, İstanbul’un perküsyon grubu SA.NE.NA ile Borusan Müzik Evi’nde vereceği konserle 'Merhaba' diyor! Carolyn Kuan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ise 12 Ocak Perşembe günü Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde iki başarılı kadın sanatçı ile buluşuyor.

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BİFO, 2023 yılında sahnesinde Valeriy Sokolov, Alena Baeva, Manuel Blanco, Chloe Ji-Yeong Mun, Igudesman & Joo, Lucy Landymore, Denis Kozhukhin, Marlis Petersen, “BİFO ve Dünya Sahnelerinde Genç Yıldızlar Konseri”yle Güher & Süher Pekinel, Can Çakmur, Dorukhan Doruk, Eda Seviniş, Korkmaz Can Sağlam, Maximilian Cem Haberstock, Naz İrem Türkmen, Tolga Atalay Ün, Veriko Tchumburidze ve Emir İlgen gibi yıldız solistlerin yanı sıra; Karel Deseure, James Judd, Ludovic Morlot, Emilia Hoving ve Lina González-Granados gibi önemli şefleri de konuk edecek.

Borusan Müzik Evi, eşsiz bir perküsyon deneyimine tanıklık ediyor

Alman perküsyon sanatçısı Christian Benning, İstanbul’un perküsyon grubu SA.NE.NA ile Borusan Müzik Evi’nde bir araya geliyor. Iannis Xenakis’in 2022 kutlamalarını onurlandırmak için Okho’ya eşsiz bir eşlik sunuyorlar. Amy Salsgiver’ın saha kayıtları ve canlı performanslar için hazırladığı yeni bir çalışmada İstanbul’un ses manzarası keşfediliyor. 7 Ocak Cumartesi günü saat 21.00’de gerçekleşecek olan konserde bir diğer konuk ise MIAM Percussion. Paul Lansky’nin sahneyi geleneksel vurmalı çalgılar ile dolduran post-minimalist bir başyapıtı olan Threads, akşamın öne çıkan kısımlarından biri olacak.

Yeni yıl konserinde BİFO, iki başarılı kadın sanatçıya eşlik ediyor

12 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ndeki konserde iki başarılı kadın sanatçı BİFO ile buluşacak. BİFO’nun geleneksel yeni yıl konseri, bu sezon dünyanın dört bir yanından sesleri kapsayan çok renkli bir programla müzikseverlere ulaşacak. Konserde BİFO’yu, Suisse Romande Orkestrası, San Francisco, Seattle ve Toronto Orkestraları, Danimarka Kraliyet Balesi, İngiliz Ulusal Operası, New York Şehir Balesi gibi köklü kurum ve orkestralarla konserler veren Carolyn Kuan yönetecek. John Williams, Alexander Arutunian, Leonard Bernstein ve Arturo Márquez’in yanı sıra geç romantik dönem yapıtlarından bir seçkinin de sunulacağı konserin solisti ise Norveçli kadın trompetçi, ses sanatçısı ve şarkı yazarı Tine Thing Helseth olacak. Konser öncesinde Serhan Bali ve Aydın Büke saat 19.00-19.30 arasında Zorlu PSM’deki Meydan Fuaye alanında program üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek.

Borusansanat.tv ücretsiz konser yayınlarıyla geri dönüyor!

Borusan Sanat, konser deneyimini dijitale taşıyan platformu borusansanat.tv ile birbirinden değerli sanatçıların yer aldığı konserleri, izleyenlerine ulaştırmaya devam ediyor. Ocak 2023 itibariyle yayınlarına başlayacak olan platformda, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Quartet’in tüm sezon konserleri ile Borusan Müzik Evi’nde gerçekleşen seçili konserler izleyiciyle buluşacak.