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Borsanın getirisi döviz ile yarışır mı?

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu İş Yatırım Araştırma Direktörü Emre Sezan oldu. Seçim sonrası oluşan yeni ekonomi yönetiminin olası kararlarının değerlendirildiği programda Sezan, kurda başlayan yükselişin ekonomi ve enflasyona etkisini değerlendirdi. Merkez Bankası'na beklenen yeni atama ile birlikte olası faiz artırımını da yorumlayan Sezan, bu iki gelişmenin ekonomi ve borsa şirketlerine etkisini ele aldı. Sezan borsanın getirisinin kurda başlayan yükselişi karşılayıp karşılamayacağına yönelik görüşlerini aktardı.

Giriş: 07.06.2023 - 19:53 | Güncelleme: ABONE OL
Borsanın getirisi döviz ile yarışır mı?
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TEB Yatırım'ın sunduğu Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu İş Yatırım Araştırma Direktörü Emre Sezan oldu. Seçim sonrası oluşan yeni ekonomi yönetiminin olası kararlarının değerlendirildiği programda Sezan, kurda başlayan yükselişin ekonomi ve enflasyona etkisini değerlendirdi. Merkez Bankası'na beklenen yeni atama ile birlikte olası faiz artırımını da yorumlayan Sezan, bu iki gelişmenin ekonomi ve borsa şirketlerine etkisini ele aldı. Sezan borsanın getirisinin kurda başlayan yükselişi karşılayıp karşılamayacağına yönelik görüşlerini aktardı.

YABANCI YATIRIMCI NE ZAMAN VE KİME GELİR?

Borsada seçim sonrası oluşan olumlu havanın ne kadar süreceğine yönelik soruları yanıtlayan Sezan, ekonomi politikalarında nasıl bir değişim beklediğini anlatarak bu değişimin döviz ve enflasyon fiyatlaması yaratıp yaratmayacağını ve eğer bu gerçekleşirse hangi sektörlerin nasıl etkileneceğini değerlendirdi. Borsa şirketlerinin 2023 ilk çeyrek bilançolarını yorumlayan Sezan, ayrıca yabancı yatırımcının hangi seviyede ve hangi sektörlere gelmesinin beklendiğine dair görüşlerini aktardı.

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