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17.3 milyar dolar ile Türkiye'nin açık ara en değerli şirketi olan Sasa'nın tarihi, bundan 56 yıl öncesine dayanıyor.

1966 yılında kurulan şirket, polyester, elyaf, filament iplik, polyester bazlı polimerler, özel polimerler ve ara ürünlerin üretimini yapıyor.

Sasa, polyester sektöründeki konumunu güçlendirmek amacıyla 2000 yılında kimya şirketi Dupont ile ortak bir girişim kurdu ve DupontSA adını aldı.

Sabancı Holding’in, 2004 yılında Dupont hisselerini satın almasıyla, DupontSA ismi, Advansa olarak değiştirildi.

Grubun Türkiye organizasyonun adı da 2005 yılında Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş. oldu.

2011 yılında ise Sabancı Holding, Advansa BV’ye ait tüm hisseleri satın aldı ve Eylül 2011’de Advansa Sasa olan adını Sasa olarak değiştirdi.

2015'TE EL DEĞİŞTİRDİ

30 Nisan 2015 itibariyle, Sabancı Holding Sasa'yı Taylandlı Indorama’ya satmaktan son anda vazgeçerek Erdemoğlu Holding ile el sıkıştı.

Böylece, şirketin hisseleri 104 milyon dolar karşılığında Erdemoğlu Holding tarafından satın alınarak, ortaklık yapısı yüzde 51 Erdemoğlu Holding, yüzde 49 halka arz edilmiş hale gelmiş oldu.

Bu gelişmeden 1 yıl önce, yani 2014'te Sabancı Holding Sasa'yı 62 milyon dolara Taylandlı Indorama Grubu'na satma kararı aldığını açıklamıştı.

2015 yılı Ağustos ayında tamamlanan zorunlu pay alım süreci sonunda, Erdemoğlu Holding A.Ş.’nin Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’de sahip olduğu hisse oranı 68 milyon dolar ödenerek yüzde 84.8'e ulaşmış oldu. Böylece, Erdemoğlu Holding'in Sasa için ödediği rakam 172 milyon doları buldu.

9 AYLIK KÂRI 8 MİLYAR TL

Bünyesinde Nobel, ICI ve Dupont teknolojilerini barındıran Sasa, 4 bin 300’ü aşkın çalışanı ile Adana’da 2 milyon 181 bin m² alan üzerinde kurulu merkezi, İskenderun’da 55 bin 625 m² hammadde depolama tesisi, İstanbul ve Ankara’da da irtibat büroları ile hizmet veriyor.

Sasa'nın açıklanan bilançosuna göre, şirketin 9 aylık toplam varlıkları 43.5 milyar TL seviyesinde. Bu rakam, geçen yılın tamamında ise 22.2 milyar TL olarak kayıtlara geçmişti.

Şirketin dönen varlıkları ise 30 Eylül itibarıyla 13.8 milyar TL oldu. Sasa'nın geçen yılın tamamındaki dönen varlıkları ise 8.9 milyar TL kadardı.

Aynı şekilde duran varlıkları da artan Sasa, 9 ay sonunda bu rakamı 29.6 milyar TL olarak açıkladı. 2021'de 12 aylık dönemde ise şirketin duran varlıkları 13.2 milyar TL'ydi.

9 aylık dönemde 24 milyar TL hasılat elde eden Sasa, aynı dönemde 6 milyar TL brüt kâr, 4.614 milyar TL esas faaliyet kârı, 4.615 milyar TL finansman gideri öncesi faaliyet kârı açıkladı. Şirketin dönem kârı ise Ocak-Eylül döneminde 8 milyar TL oldu.