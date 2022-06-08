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Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Global Menkul Değerler Araştırma Direktörü Banu Dirim oluyor. Dirim, ekonomik gelişmelerin cam ve çimentoya şimdiye kadarki etkilerini değerlendirerek önemli bilanço kalemlerini ve rasyoları yorumluyor. Her iki sektörde faaliyet gösteren şirketler ile bu alanda önemli olan satışlar, FAVÖK ve net kârın yanı sıra kar marjı, FAVÖK marjı, net kâr marjı ile fiyat/kazanç oranı ve piyasa değeri/defter değeri rasyolarını karşılaştıran Dirim, yılın geri kalanında bu alanda yaşanabilecek gelişmeleri de değerlendiriyor.

CAMDA HANGİ ALAN AVANTAJLI

Cam sektörü ve Borsa İstanbul'un amiral gemisi olan Şişecam’da görünümü değerlendiren Dirim, özellikle bölgesel güç olan şirketin ihracat ve yurtiçi satışlarına yönelik riskler ve avantajları dile getiriyor. Bu alanda oto camı ve mimari cam ile kimyasallar alanlarındaki gelişmeleri değerlendiren Dirim, şirketin yatırımları ve yatırımların devreye alınması ile şirket bilançolarına olası etkileri konusundaki görüşlerini paylaşıyor.

ÇİMENTODA İYİ PERFORMANS GÖSTEREN HANGİ ŞİRKET?

Çimento sektörüne yönelik beklentilerini sıralayan Dirim, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin bilanço kalemlerini tek tek incelerken hangi şirketin sektöre göre iyi hangisinin görece zayıf performans gösterdiğine dair değerlendirmelerde bulunuyor. Dirim, yatırımcıların cam ve çimento hisseleri seçerken nelere dikkat etmeleri konusundaki görüşlerini de paylaşıyor.