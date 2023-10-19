Borsada teknoloji şirketleri nasıl değerlendirilmeli?

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Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Mia Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Ünal oldu. Halka arzdan sonda hızla yükselerek 1 milyar dolarlık sınırı aşan (şu anda 814 milyon dolar) Mia Teknoloji'nin hissesini yükseliş ve ardından gerileme nedenlerini anlatan Ünal, yatırımcıların bu konuya ilişkin sorularını cevapladı. Mia'nın halka arzdan itibaren KAP'a açıkladığı projelerin ne durumda olduğunu değerlendiren Ünal, şirketin bundan sonraki yolculuğuna dair tahminlerini aktardı.

TEK FİYAT UYGULAMASI DOĞRU MU?

Şirketin halka açıldıktan sonra hissesinin hızlı yükselmesi ve arada bir hızlı düşmesi hakkında bir sorumlulukları olup olmadığını cevaplayan Ünal, şirketlerinin hisselerini alıp sonra mağdur olduğunu düşünen yatırımcılara yönelik açıklamalarda bulundu. Ünal, "Şimdiye kadar KAP’ta açıkladığınız tüm duyuruları yerine getirdiniz mi?" sorusunu yanıtlarken hissesi hızlı yükselen şirketlerde yatırımcıların mağdur olmaması için ne yapılması gerektiğini ve hisselerin hızlı yükselişin ardından borsanın aldığı bir dizi tedbir ve tek fiyat uygulamasını değerlendirdi.

HANGİ ALANDA NASIL BÜYÜYECEK?

Şirketin şimdiye kadarki yatırımları ve gelecek planlarını anlatan Ünal, rasyolara bakıldığında borsada işlem gören şirketin değerine ilişkin yorum yaparken önümüzdeki dönem Mia Teknoloji'nin hangi alanda büyümeyi öngördüğünü açıkladı.