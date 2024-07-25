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        Haberler Bilgi Ekonomi BORSADA SON DURUM! Borsa neden düşüyor? 25 Temmuz 2024 Perşembe Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü, ne oldu?

        Borsa neden düşüyor? 25 Temmuz 2024 BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,02 düşüşle 10.989,16 puandan başladı. Gün boyu düşüş eğiliminde olan BIST 100 endeksi günü yüzde 1,09 düşüşle 10.871,48 puandan tamamladı. Bilindiği gibi bir hissenin değerini, büyük oranda arz-talep arasındaki denge ile endekste yaşanan düşüş ve yükseliş hareketleri belirlemektedir. İşte 25 Temmuz borsada yaşanan düşüşe ilişkin tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 19:25 Güncelleme: 26.07.2024 - 00:13
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        • 1

          Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü 10.871,48 puanla, yüzde 1,09 değer kaybıyla tamamladı. Hatırlanacağı gibi haftanın üçüncü işlem gününde BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 azalışla 10.991,57 puandan tamamlamıştı. Peki, "Borsa neden düşüyor? 25 Temmuz 2024 Perşembe BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" İşte 25 Temmuz 2024 Perşembe borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        • 2

          25 TEMMUZ BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,09 değer kaybederek 10.871,48 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 120,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 97,7 milyar lira oldu.

        • 3

          Bankacılık endeksi yüzde 2,39, holding endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti.

          Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,70 ile inşaat, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

        • 4

          Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de devam eden bilanço sezonunda önemli teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması sonrası teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan satışın, ülkede açıklanan güçlü büyüme verisinin ardından hız kestiğini belirtti.

        • 5

          Yarın, yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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