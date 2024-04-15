Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftanın açılış gününü, yüzde 1,37 değer kaybıyla 9.679,80 puanla tamamladı. Hatırlanacağı gibi, 9 Nisan Salı günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kazancıyla 9.814,19 puanla tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirmişti. Peki, "Borsa neden düşüyor? 15 Nisan 2024 BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" İşte borsada yaşanan düşüşe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...