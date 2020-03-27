AA

Borsa İstanbul'un internet sitesinde yer alan duyuruda, "BYF'lerin 10.00-18.00 saatleri arasındaki sürekli işlem yöntemine ilave olarak kapanış seansına (kapanış fiyatından işlemler aşaması da dahil olmak üzere) dahil edilmesine (açılış seansına dahil edilmeyecektir) ve uygulamanın 30 Mart'tan itibaren devreye alınmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.