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Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Piramit Menkul Kıymetler Yönetim Kurulu Üyesi Berra Doğaner oluyor. Borsa İstanbul'da seçim anketleri ve Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle güçlenen alımları değerlendiren Doğaner, seçim sonrası kur, faiz ve borsanın çizebileceği yola ilişkin tahminlerini paylaşıyor. Doğaner borsada bankacılık başta bazı sektörler ve bazı grupların hisselerine olan ilgiyi nasıl açıklarken bu süreçte yerli ve yabancı yatırımcıların yatırım perspektifinin nasıl şekillendiğini dile getiriyor.

HANGİ ŞİRKETLERİN BİLANÇOSUNU BEĞENDİLER?

Seçim sonrası mevcut iktidar devam ederse veya tersi durumda nasıl bir beklentisi olduğunu paylaşan Doğaner, şirketlerin 3 aylık bilançolarını da değerlendirerek şimdiye kadar gelen bilançolardan hangilerini beğendiklerini ifade ediyor.

SEKTÖREL FARKLILIKLAR OLACAK MI?

Seçim sonrası kur ve enflasyonda beklenen olası yükselişin sermaye piyasalarına etkilerini de yorumlayan Doğaner, döviz ve enflasyondaki olası yükselişin borsada kur ve enflasyon fiyatlaması yapılmasını beraberinde getirip getirmeyeceğine ilişkin görüşlerini de aktarıyor. Doğaner, sektörel farklılıkların bu dönemde etkili olup olmayacağını değerlendiriyor. Borsada son dönemde yoğunlaşan halka arzları yorumlayan Doğaner, arzların endekse etkisinin olup olmayacağı tahmininde bulunarak küçük yatırımcıya önerilerini sıralıyor.

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