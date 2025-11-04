Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düşüyor? 4 Kasım Salı Borsa İstanbul BIST 100 ile Borsa bugün neden düştü?

        Borsa günü düşüşle tamamladı! 4 Kasım borsa neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 düşüşle 11.049,93 puandan başladı. Gün boyu dalgalı seyrini sürdüren endeks, kapanışı yüzde 1,32 değer kaybederek 10.914,10 puanla tamamladı. Küresel piyasalarda ise, ABD ekonomisine yönelik endişeler ile ABD ve Çin ticaret ilişkilerindeki risklerin sürmesiyle karışık bir seyir izliyor. Peki, "4 Kasım borsa neden düştü?" İşte 4 Kasım 2025 Salı borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 18:57 Güncelleme: 04.11.2025 - 18:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü -1,32 düşerek 10.914,10 puandan kapattı. Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse 'KATMR,TMPOL,DOFRB' en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise 'SKTAS,LYDYE,GIPTA' oldu. Borsa İstanbul endeksinin düşüş eğilimindeki hareketi, "Borsa neden düşüyor, 4 Kasım Borsa İstanbul BIST 100 ile Borsa bugün neden düştü?" sorularını beraberinde getirdi. İşte detaylar...

        • 2

          BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,32 değer kaybederek 10.914,10 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 146,29 puan azalırken, toplam işlem hacmi 141 milyar lira oldu.

          Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

        • 3

          Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,57 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 3,74 ile kimya petrol plastik oldu.

          Küresel piyasalar, büyük yatırım bankalarının yöneticilerinden gelen olası piyasa düzeltmesine ilişkin uyarıların ardından değer kaybederken, BIST 100 endeksi de küresel piyasalardaki seyre paralel günü satıcılı tamamladı.

          Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, ekimde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 1,09 puan artarak 71,87'ye yükseldi. Aynı döneme dair açıklanan dış ticaret verileri ise ihracatın yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolara ulaştığını gösterdi.

        • 4

          Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını belirtirken, yurt dışında ise Japonya'da Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları, Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ile mortgage başvuruları ve dünya genelinde hizmet sektörü ile bileşik Satınalma Yöneticileri Endekslerinin (PMI) takip edileceğini belirtti.

        • 5

          ABD'de yarın kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        Habertürk Anasayfa