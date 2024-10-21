Borsa günü düşüşle tamamladı! 21 Ekim BIST 100 endeksi borsa neden düştü?
Haftaya yüzde 0,05 yükselişle 8.798,31 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi kapanışı yüzde 1,58 değer kaybıyla 8.654,39 puandan tamamladı. Habertürk TV'de yayımlanan, haberturk.com Finans Editörü Rahim Ak'ın hazırlayıp sunduğu Ayılar ve Boğalar programına katılan Tacirler Yatırım Araştırma Uzmanı Oğuzhan Kaymak, borsada son dönemde yaşanan düşüş trendine ilişkin, Borsa İstanbul'da jeopolitik risk ve enflasyon nedeniyle faiz indirim beklentilerinin ötelenmesinin yanında yatırımcıların özellikle cuma günü yaptıkları satıştan hafta sonu riskini almak istemediğinin anlaşıldığını ifade etti. Peki, 'Borsa neden düştü? İşte 21 Ekim 2024 Pazartesi borsada yaşanan düşüşün nedeni...
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Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü 8.654,39 puanla, yüzde 1,58 değer kaybıyla tamamladı. Tacirler Yatırım Araştırma Uzmanı Oğuzhan Kaymak, borsada olumsuz havaya rağmen hisselerin aşırı satım bölgesinde olmasının, faiz indirim sürecinin başlayacak olmasının ve not artırımlarının sürmesinin önümüzdeki dönem yatırımcıları sevindirebilecek unsurlar olduğunu ifade etti. Peki, borsa neden düşüyor? 21 Ekim 2024 BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü? İşte detaylar...
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BORSA NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kaybederek 8.654,39 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 139,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 61,5 milyar lira oldu.
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Bankacılık endeksi yüzde 3,08, holding endeksi yüzde 1,91 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,59 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 4,20 ile spor oldu.
Küresel piyasalarda, bu hafta açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde negatif bir seyir izleniyor.
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Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.600 ve 8.550 puanın destek, 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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Habertürk TV'de yayımlanan, haberturk.com Finans Editörü Rahim Ak'ın hazırlayıp sunduğu Ayılar ve Boğalar programına katılan Tacirler Yatırım Araştırma Uzmanı Oğuzhan Kaymak,
borsada olumsuz havaya rağmen hisselerin aşırı satım bölgesinde olmasının, faiz indirim sürecinin başlayacak olmasının ve not artırımlarının sürmesinin önümüzdeki dönem yatırımcıları sevindirebilecek unsurlar olduğunu ifade etti. Bunların yanı sıra şirket geri alımlarının başlaması ve ABD seçimlerinden sonra hızlanacak olan global faiz indirimlerinin borsayı destekleyecek unsurlar olabileceğini anlattı.
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Borsada önümüzdeki dönem gıda perakendesi, havacılık, telekomünikasyon sektörlerini şanslı ve potansiyeli yüksek olarak yorumlayan Kaymak, bu sektörlerin yanı sıra faiz indirim döngüsünün başlaması ile bankacılık, otomotiv, holdingler, GYO, çimento ve inşaat ile demir çelik sektörlerinin olumlu bir yön çizebileceğini söyledi.
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