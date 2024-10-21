Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü 8.654,39 puanla, yüzde 1,58 değer kaybıyla tamamladı. Tacirler Yatırım Araştırma Uzmanı Oğuzhan Kaymak, borsada olumsuz havaya rağmen hisselerin aşırı satım bölgesinde olmasının, faiz indirim sürecinin başlayacak olmasının ve not artırımlarının sürmesinin önümüzdeki dönem yatırımcıları sevindirebilecek unsurlar olduğunu ifade etti. Peki, borsa neden düşüyor? 21 Ekim 2024 BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü? İşte detaylar...