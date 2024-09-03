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        Haberler Ekonomi Borsa "Borsa liginde" Beşiktaş geçen ay yatırımcısını "kanatlandırdı" - Borsa Haberleri

        "Borsa liginde" Beşiktaş geçen ay yatırımcısını "kanatlandırdı"

        Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yüzde 23,4 yükselen Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, ağustos ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 12:16 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:16
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        Ağustosta Beşiktaş yatırımcısını güldürdü
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        Spor endeksi geçen ay yüzde 0,9 değer kazandı.

        Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yüzde 23,4 yükselen Beşiktaş, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

        Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri de geçen ay yüzde 1,3 arttı.

        Yatırımcısına Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar yüzde 5,7, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 18,4 kaybettirdi.

        Yeşil sahalarda başarılı bir performans sergileyen Beşiktaş, buradaki başarısını borsaya da taşıdı.

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş rakibini 1-0 yenerek puanını 9'a yükseltti ve milli araya puan kaybı yaşamadan girdi.

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        UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-3'ün rövanşında kulüp sahasında İsviçre ekibi Lugano'yu 5-1 yenerek lig aşamasına yükseldi.

        Beşiktaş ayrıca Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu.

        LİDER FENERBAHÇE GEÇEN AY BORSADA DA YÜKSELİŞE GEÇTİ

        Trendyol Süper Lig'de 4 maçta 10 puana ulaşarak liderliğini sürdüren Fenerbahçe yeşil sahalarda taraftarını, borsada da yatırımcısını sevindirdi.

        Fenerbahçe, ayrıca Başkan Ali Koç ve yönetimleri döneminde yüksek rakamlara yaptığı oyuncu satışlarıyla dikkati çekti. Kulüp, Josef de Souza, Guiliano, Eljif Elmas, Vedat Muriç, Kim Min-Jae, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nu yüksek bonservis bedelleriyle başka kulüplere gönderdi. Sarı-lacivertli ekip, bu oyuncuların satışından 137,1 milyon euro bonservis bedeli kazandı.

        Fenerbahçe, Kadıoğlu'nun 30 milyon euro bonservis bedeliyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer edildiğini duyurmuştu.

        Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) açıklamaya göre, Fenerbahçe, ilaveten 5 milyon euroya kadar başarı bonusu ve sonraki satıştan yüzde 10 pay alacak. Bu transfer de Fenerbahçe'nin hisselerinin yükselmesinde etkili oldu.

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        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen Galatasaray'ın borsada işlem gören hisseleri geçen ay değer kaybetti.

        Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleştiği İsviçre temsilcisine 3-2 ve 1-0 yenilerek elendi.

        Analistler, söz konusu düşüşte sarı kırmızlı ekibin Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek geliri alamayacak olmasının etkili olduğunu belirterek, sportif başarının finansal açıdan önemli olduğunu kaydetti.

        Şampiyonlar Ligi'ne katılım ücreti 18 milyon 620 bin euro, yayın geliri 9 milyon euro olarak belirlenmişti. Devler Ligi'nde oynanacak 8 maçta, galibiyet başına 2,1 milyon euro, beraberlik için 700 bin euro ödenecekti. Galatasaray, böylece en az 27,6 milyon euro geliri kasasına koyamamış oldu.

        Trendyol Süper Lig'de henüz istenilen performansı gösteremeyen Trabzonspor, borsada da yatırımcısını üzdü.

        Trabzonspor, Lig'de, ilk iki maçını golsüz beraberlikle tamamladı. Kulüp, UEFA Konferans Ligi play-off turunda 0-0'ın rövanşında, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta İsviçre'nin St. Gallen takımına penaltılarda 5-4 yenilen Trabzonspor, Avrupa kupalarına veda etti.

        YIL BAŞINDAN BU YANA EN FAZLA FENERBAHÇE KAZANDIRDI

        Spor şirketlerinin yıl başından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında Fenerbahçe yüzde 55,2, Galatasaray yüzde 18,3, Trabzonspor yüzde 13 kazandırırken, Beşiktaş yüzde 22,6 kaybettirdi.

        Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, ağustos ayını 14 milyar 45 milyon 262 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

        Fenerbahçe'yi, 8 milyar 916 milyon lirayla Beşiktaş, 8 milyar 46 milyon lirayla Galatasaray, 4 milyar 550 milyon lirayla Trabzonspor izledi.

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