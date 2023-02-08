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Borsa kapandı mı, kaç gün kapalı kalacak, ne zaman açılacak? BIST 100 ile Borsa İstanbul'da son durum!

Borsa kapandı mı, ne zaman açılacak? Borsa İstanbul'da son durum!

Kahramanmaraş ve Gaziantep meydana gelen deprem felaketinin ardından BIST 100 2 günde yüzde 9.8'lik düşüş yaşadı. Yaşanan düşüşün ardından borsanın geçici süre işlemlere kapatılması gündeme geldi. BIST 100'de düşüşün sürmesinin ardından Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi iki kez devreye girdi. Borsa İstanbul yetkilileri borsanın kapanmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte Borsa İstanbul'da son durum, borsanın açılacağı tarih...

Giriş: 08.02.2023 - 21:04 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem felakatinin ardından, BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşün ardından, Borsa İstanbul çeşitli önlemler alındı. Borsa İstanbul'da yüzde 16.2'lık kaybın ardından borsada kapanma kararı geldi. Peki, "Borsa kapandı mı, ne zaman açılacak?" İşte Borsa İstanbul'un açılacağı tarih...

  • FELAKETİN 3. GÜNÜNDE İŞLEMLER DURDURULDU

    Dün yaşanan sert gerilemenin ardından bazı yatırımcılar yaşanan felaketin büyüklüğü göz önünde bulundurularak Borsa İstanbul'da işlemlerin kapatılması talebinde bulundu.

    Bugün ise Borsa İstanbul, felaketin 3. gününde, sabah saatlerindeki yüzde 7'yi aşan düşüşün ardından pay piyasasında işlemlerin durdurulduğunu açıkladı.

     

    Böylece yüzde 16.2'lik kaybın ardından borsada kapanma kararı gelmiş oldu. Borsa İstanbul daha sonra yaptığı açıklamada işlemlerin 5 iş günü boyunca kapalı olacağını duyurdu.

  • 8 ŞUBAT'TAKİ İŞLEMLER İPTAL EDİLDİ

    Sosyal medyada son günlerde yaşanan oynaklığa tepki gösteren yatırımcılar ise deprem sonrasındaki işlemlerin iptal edilmesi talebinde bulundu.

     

    Twitter'da '#borsadaislemleriptaledilsin' hashtagiyle kısa sürede binlerce tweet atıldı. Borsa İstanbul 8 Şubat'taki işlemlerin iptal edildiğini duyurdu.

  • 17 AĞUSTOS'TA HEMEN KAPATILMIŞTI

     

    17 Ağustos 1999'da salı günü sabaha karşı yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremin hemen ardından o günkü adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 26 Ağustos Perşembe gününe kadar kapatılmıştı. Yani toplamda 7 iş gününde borsada işlem yapılmamıştı.

  • İLK GÜN SERT SATIŞ GELDİ

     

    İMKB 100 endeksi 16 Ağustos 1999'da günü 5.807 puandan tamamlamıştı. 26 Ağustos'ta işlemlerin açılmasıyla 1 günde yüzde 10.38 değer kaybetti ve 5.204 puana geriledi. 27 Ağustos Cuma günü ise gelen tepki alımlarıyla endeks yüzde 1.4 yükseldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle pazartesi günü işlem yapılmazken 31 Ağustos'ta İMKB 100 yeni bir satış dalgasıyla yüzde 4.91 geriledi. Endeks 2 Eylül'de yüzde 1.79, 3 Eylül'de yüzde 2.47, 6 Eylül'de ise yüzde 8.68 yükseldi.

    4 işlem gününde üst üste yükseliş kaydeden İMKB 100 böylece 6 Eylül 1999 itibarıyla 16 Ağustos'taki seviyesinin üzerine tırmanarak 5.824 puana çıktı. 26 Ağustos'taki sert düşüşün ardından kayıplarını 6 işlem gününde telafi etmiş oldu.

  • DOLAR BAZINDA DÜNYADA EN ÇOK YÜKSELEN BORSA OLDU

     

    İMKB 100 yılın geri kalanını genel olarak yükselişle geçirirken 1999 yılını yüzde 485.4'lük yükselişle 15.209 puandan tamamladı. Dolar bazındaki getirisi de yüzde 242 oldu. Böylece İMKB o sene dolar bazında dünyanın en çok yükselen borsası oldu.

  • YATIRIMCILARIN YÜZDE 9.6'SI DEPREM BÖLGESİNDE

     

    MKK verilerine göre Ocak 2023 itibarıyla depremin etkilediği 10 ilde 381 bin 383 borsa yatırımcısı bulunuyor. Bu toplam yatırımcı sayısının yaklaşık yüzde 9.6'sına tekabül ediyor. Bu illerde en fazla yatırımcı sayısı 111 bin 602 ile Adana'da bulunuyor. Adana'yı 60 bin 919 ile Hatay ve 49 bin 317 yatırımcıyla Gaziantep takip ediyor.

  • Şehir Yatırımcı sayısı
    Adana 111.602
    Hatay 60.919
    Gaziantep 49.317
    Diyarbakır 34.008
    Kahramanmaraş 29.173
    Şanlıurfa 28.598
    Malatya 27.006
    Osmaniye 20.341
    Adıyaman 16.394
    Kilis 4.025
    Toplam 381.383
Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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