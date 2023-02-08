FELAKETİN 3. GÜNÜNDE İŞLEMLER DURDURULDU
Dün yaşanan sert gerilemenin ardından bazı yatırımcılar yaşanan felaketin büyüklüğü göz önünde bulundurularak Borsa İstanbul'da işlemlerin kapatılması talebinde bulundu.
Bugün ise Borsa İstanbul, felaketin 3. gününde, sabah saatlerindeki yüzde 7'yi aşan düşüşün ardından pay piyasasında işlemlerin durdurulduğunu açıkladı.
Böylece yüzde 16.2'lik kaybın ardından borsada kapanma kararı gelmiş oldu. Borsa İstanbul daha sonra yaptığı açıklamada işlemlerin 5 iş günü boyunca kapalı olacağını duyurdu.