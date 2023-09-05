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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 1 ayda 1.1 milyon arttı - Borsa Haberleri

        Yatırımcı sayısı gençlerin artan ilgisiyle rekor kırdı

        Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı ağustos genelinde 1.1 milyon artarak 6.2 milyonu aştı. Bu aylık olarak yatırımcı sayısındaki en büyük artış oldu. Söz konusu rekorda halka arzlar etkili olurken 35 yaş altı yatırımcı sayısı 1 ayda 657 bin yükseldi. 15-19 yaş aralığındaki yatırımcı sayısı 1 ayda yüzde 74.6 arttı

        Selim Karahan
        skarahan@haberturk.com
        Giriş: 05.09.2023 - 08:57 Güncelleme: 05.09.2023 - 09:03
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        Gençler borsaya hücum etti
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        Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı rekor kırmaya devam ediyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun son yayımladığı verilere göre 31 Ağustos itibarıyla borsadaki yatırımcı sayısı 6 milyon 247 bin 715'e ulaştı.

        Böylece son 1 ayda borsadaki yatırımcı sayısı 1 milyon 158 bin 780 kişi artmış oldu.

        31 Ağustos itibarıyla yatırımcıların 6 milyon 244 bin 55'ini yerli yatırımcılar, 23 bin 660'sını ise yabancı yatırımcılar oluşturdu.

        Son dönemde yatırımcı sayısındaki hızlı artışta halka arzlar etkili olurken gençlerin de borsaya ilgisinin arttığı görüldü.

        35 YAŞ ALTI 657 BİN YENİ YATIRIMCI

        Ağustos ayında 35 yaş altı yatırımcı sayısı toplamda 657 bin 330 yükseldi. En hızlı artış kişi sayısı olarak 21 bin 628 yeni yatırımcıyla 25-29 yaş aralığında kaydedildi. Bunu 204 bin 68 kişilik artışla 20-24 yaş aralığı ve 176 bin 101 kişilik artışla 30-34 yaş aralığı takip etti.

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        Son 1 ayda oransal olarak yaşanan değişime bakıldığında ise 15-19 yaş aralığındaki yatırımcı sayısının yüzde 74.6 arttığı görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 50.2'lik artışla 20-24 yaş aralığı takip etti.

        Yaş gruplarına göre son 1 ayda yatırımcı sayılarındaki değişimler:

        Yaş Aralığı Temmuz Ağustos Değişim (%) Değişim (kişi)
        0-14 30968 41303 33,4 10335
        15-19 69989 122187 74,6 52198
        20-24 406543 610611 50,2 204068
        25-29 652209 866837 32,9 214628
        30-34 751823 927924 23,4 176101
        35-39 736992 879602 19,4 142610
        40-44 687450 806994 17,4 119544
        45-49 546629 637742 16,7 91113
        50-54 403724 463749 14,9 60025
        55-59 279919 318268 13,7 38349
        60-64 198206 222035 12,0 23829
        65-69 134428 147624 9,8 13196
        70-74 82983 89605 8,0 6622
        75 ve üstü 94968 99835 5,1 4867

        Son verilerle beraber yılın ilk 8 ayında borsadaki yatırımcı sayısı 2 milyon 464 bin 228 kişi artmış oldu.

        Yatırımcı sayısında rekorların kırıldığı ağustos ayında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 9.7 yükseldi. Endeksteki yükseliş 2023 genelinde yüzde 43.8 oldu.

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