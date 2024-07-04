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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa İstanbul'da halka arzlar yatırımcısına kazandırdı mı? - Borsa Haberleri

        Halka arzlar yatırımcısına kazandırdı mı?

        Borsa İstanbul'da 6 aylık dönemde 22 şirket halka arz olurken, halka arza katılan 54,7 milyon yatırımcı talebinin büyüklüğü 46,6 milyar lira oldu. İşte bu yıl halka arz olan hisselerin performansı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 12:24 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:26
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        Bu yıl halka arzlar kazandırdı mı?
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        Halka arzlar şirketler için alternatif finansman kaynağı, yatırımcının ise ilgi odağı olmaya devam ediyor.

        Ocak-haziran döneminde 22 şirket halka arz edildi. Söz konusu dönemde 22 şirketin pay dağıtımlarına 54 milyon 735 bin 367 yatırımcı şirketin ortağı olmak için başvuruda bulunurken, toplamda 46 milyar 610 milyon 736 bin 908 lira toplandı. Dağıtım yapılan yatırımcı sayısı ise 53 milyon 684 bin 118 oldu.

        İlk yarıda talep toplama işlemini tamamlayan 22 şirketin 6'sı ana pazarda, 14’ü yıldız pazarda işlem görmeye başladı. Haziran sonunda talep toplayan 2 şirket ise temmuz başında yıldız pazarda işleme açıldı.

        En çok talep gören şirketlere bakıldığında 3 milyon 715 bin yatırımcıyla IC Enterra Yenilenebilir Enerji ilk sırada yer aldı. İkinci 3 milyon 674 bin yatırımcıyla Altınay Savunma ve üçüncü 3 milyon 646 bin yatırımcıyla Mogan Enerji oldu.

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        Halka arz büyüklüğü açısından ilk üçte 4,5 milyar lira ile Rönesans Gayrimenkul, 4,48 milyar lira ile Lila Kağıt ve 4,1 milyar lira ile Koton yer aldı.

        YATIRIMCI TALEBİNDE YÜZDE 137 ARTIŞ

        Halka arzlara yüksek olan yatırımcı talebi, bu dönemde 2023'ün ilk yarısı ile kıyaslandığında yüzde 137 arttı.

        Geçen yıl ocak-haziran döneminde gerçekleşen 20 şirketin halka arzına 23 milyon 91 bin 50 yatırımcı başvururken, bu sene bu sayı 54,7 milyona yükseldi.

        Bu ilgi arz büyüklüklerine de yansıdı. Geçen sene aynı dönemde 25 milyar 912 milyon 784,8 bin lira olan toplam arz büyüklüğü, bu sene yüzde 79,87 artarak 46 milyar 610 milyon 736 bin 908 liraya yükseldi.

        Bu yıl halka arz olan şirketlerin beşi gıda, dördü imalat, üçü enerji, üçü bilişim, ikisi lojistik sektöründe faaliyet gösterirken, birer şirket de gayrimenkul, perakende, kağıt ve savunma sektöründe yer aldı.

        Halka arz olan şirketlerin performansını değerlendiren Gedik Yatırım'ın Yatırım Danışmanı Yılmaz Altun, yılın ilk yarısında Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan 20 şirketin halka arz fiyatlarını dikkate alarak hesaplanan ortalama getirilerin yüzde 30,91 düzeyinde gerçekleştiğini söyledi.

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        Yılmaz, "İlk yarıda 20 hissenin 12'si yatırımcısına kazandırırken, 8’i yatırımcısına kaybettirdi. Halka arz edilen 4 şirket yüzde 100’ün üzerinde getiri sağladı." ifadelerini kullandı.

        Endekslerin ilk yarı performansına değinen Altun, BIST 30'un yüzde 44,12, BIST 100'ün 42,90, BIST TUM endeksinin ise yüzde 40,97 yükseldiğine dikkati çekti.

        Altun, halka arz endeksine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

        "Halka arz edilerek işlem görmeye başlayan şirketlerin paylarından oluşan BIST halka arz endeksinin yılın ilk yarısında getirisi yüzde 12,88 düzeyinde kalarak BIST 100 endeksinin altında performans gösterdi. 2024 yılı ilk yarısında halka arz edilen şirketlerin getiri ortalaması ise yüzde 30,91 düzeyinde gerçekleşti."

        Halka arza olan talebin düşüş gösterdiğine dikkati çeken Altun, "Para politikasında yapılan değişiklik, faiz oranlarının artmasının Borsa İstanbul’a alternatif getiri oluşturması yatırımcıların yatırım kararlarını etkiledi. Paranın maliyetinin düşük olduğu dönemlerde halka arz hisselerinde elde edilen yüksek getiriler, 2024 yılında yerini daha çok ilk hareketlerden sonra ortalamada düzeltme hareketlerine bıraktı." değerlendirmesinde bulundu.

        Yılın ilk yarısında halka arz olan şirketler:

        Kod Ad Halka Arz Fiyatı 28 Haziran 2024 Kapanış Fiyatı Getiri (%)
        ALTNY Altınay Savunma 32,00 84,75 164,84
        ODINE Odine Teknoloji 30,00 70,00 133,33
        ALVES Alves Kablo 19,45 41,40 112,85
        PATEK Pasifik Teknoloji 35,00 73,30 109,43
        ARTMS Artemis Halı 25,35 44,34 74,91
        ONRYT Onur Teknoloji 49,50 76,00 53,54
        LMKDC Limak Doğu Anadolu 16,20 21,98 35,68
        MOGAN Mogan Enerji 11,33 13,33 17,65
        BORSK Bor Şeker 26,54 28,72 8,21
        ENTRA IC Enterra Yen. Enerji 10,00 10,28 2,80
        YIGIT Yiğit Akü 34,68 34,74 0,17
        HRKET Hareket Proje Taşımacılığı 70,00 70,05 0,07
        OZYSR Özyaşar Tel 28,00 27,24 -2,71
        OBAMS Oba Makarnacılık 39,24 37,90 -3,41
        ALKLC Altınkılıç Gıda Ve Süt 22,98 21,30 -7,31
        KOCMT Koç Metalurji 20,50 18,89 -7,85
        RGYAS Rönesans Gayrimenkul Yat. 135,00 123,70 -8,37
        HOROZ Horoz Lojistik 55,00 47,68 -13,31
        KOTON Koton Mağazacılık 30,50 22,78 -25,31
        LILAK Lila Kağıt 37,39 27,26 -27,09
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