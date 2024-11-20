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        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,18 değer kaybederek 9.031,82 puandan tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 18:26 Güncelleme: 20.11.2024 - 18:26
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        Borsa günü düşüşle tamamladı
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 201,08 puan azalırken, toplam işlem hacmi 83,8 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,72, holding endeksi yüzde 1,73 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,19 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 3,04 ile ulaştırma oldu.

        Küresel piyasalarda, artan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle negatif bir seyir izleniyor.

        Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, kasım ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

        Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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