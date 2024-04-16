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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Borsa günü düşüşle tamamladı! 16 Nisan 2024 borsa bugün neden düştü, BIST 100 endeksi neden düşüyor? - Merak Edilenler Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı! 16 Nisan borsa bugün neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 düşüşle 9.645,01 puanla başladı. Gün boyu dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü 9.548,09 puanla, yüzde 1,36 değer kaybıyla tamamladı. Son dönemde borsa yaşanan düşüş, "Borsa neden düşüyor?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte 16 Nisan 2024 Salı borsada yaşanan düşüşün nedenine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 18:38 Güncelleme: 16.04.2024 - 18:38
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        • 1

          Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü yüzde 1,36 düşüşle, 9.548,09 puandan tamamladı. Hatırlanacağı gibi, haftanın açılış gününde, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,37 değer kaybıyla 9.679,80 puandan tamamlamıştı. Peki, "16 Nisan 2024 borsa bugün neden düştü, BIST 100 endeksi neden düşüyor?" İşte borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        • 2

          BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ 16 NİSAN 2024?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kaybederek 9.548,09 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 131,71 puan azalırken, toplam işlem hacmi 101,5 milyar lira oldu.

        • 3

          Bankacılık endeksi yüzde 4,55, holding endeksi yüzde 1,24 değer kaybetti.

          Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,04 ile spor, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

        • 4

          Analistler, küresel pay piyasalarında, Orta Doğu'da devam eden gerilim ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini öngörülenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik endişelerin güçlenmesiyle negatif bir seyir izlendiğini belirtti.

          Bugün ayrıca Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Bahar Toplantıları'ndaki gelişmeler ve katılımcıların açıklamaları yakından takip edilecek.

        • 5

          Toplantılara Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılacak. Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.

          Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise Fed'in "Bej Kitap" raporu, Japonya'da dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde ve İngiltere'de enflasyonun takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puanın destek, 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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