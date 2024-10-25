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        Borsa güne düşüşle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 düşüşle 8.843,64 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 10:14 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:14
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,21 puan ve yüzde 0,33 azalışla 8.843,64 puana geriledi.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,24 ile spor, en fazla kaybettiren yüzde 0,71 ile metal eşya makina oldu.

        Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,81 değer kazanarak 8.872,85 puandan tamamladı.

        Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller, yoğunlaşan bilanço döneminde yatırımcıların temkinli tavrı ve Japonya'da bu pazar yapılacak genel seçimler öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

        Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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