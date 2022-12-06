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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 azalışla 4.946,62 puandan başladı

Giriş: 06.12.2022 - 10:12 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa güne düşüşle başladı
AA

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,16 puan ve yüzde 0,23 değer kaybederek 4.946,62 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 artarken, holding endeksi yüzde 0,01'lik sınırlı düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,85'le orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 1,95'le madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,1 değer kaybederek 4.957,77 puandan kapandı.

Analistler, ABD'de dün açıklanan verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma sürecinin beklenenden daha uzun süre devam edeceği endişelerini artırması ile küresel pay piyasalarının karışık seyrettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 puanın destek, 5.000 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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