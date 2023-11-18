Borrell: Gazze'nin idaresi yalnızca Filistin Yönetimi'ne bırakabilir

Borrel, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) Manama Diyaloğu Konferansı'nda konuştu. Borrel, “Hamas artık Gazze’nin kontrolünü elinde tutamaz, peki Gazze’yi kim yönetecek? Bunu yalnızca Filistin Yönetimi'nin yapabileceğine düşünüyorum. Ramallah'taydım ve bu sorumluluğu almaya hazır olduklarını söylediler.” ifadelerini kullandı.

İki devletli çözümün önemine değinen Borrel, “30 yıldır tekrar tekrar, iki devletli çözümü tekrar edip duruyoruz ancak bunu uygulamak için hiçbir şey yapılmıyor.” dedi.

Borrel, iki devletli çözümün uygulanması için bir şey yapılmamasının, işgal altındaki Batı Şeria’da yerleşim yerlerinin genişlemesine yol açtığını kaydetti.

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Filistin topraklarının gittikçe azaldığını ve aralarında bağlantının olmadığını hatırlatan Borrel, bu durumun iki devletli çözümün uygulanmasında bir engel oluşturduğunu vurguladı.