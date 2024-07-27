'Borderlands' 9 Ağustos'ta vizyonda

REKLAM advertisement1

Tüm zamanların en çok oynanan video oyunundan beyazperdeye uyarlanan yönetmen koltuğunda Eli Roth’un oturduğu, Pandora gezegeninin ilk kez beyazperdeye aktarıldığı ‘Borderlands’ın sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. ‘Uncharted’, ‘Spider-man’ serisi, ‘Iron Man’ ve ‘Venom'un yapımcısı Avi Arad ve Erik Feig'in sinematik haklarını satın aldığı filmin dikkat çekici oyuncu kadrosunda Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Jack Black, Haley Bennett, Ariana Greenblatt yer alıyor.

Filmde, gizemli bir geçmişe sahip kanun kaçağı Lilith, hayal bile edilemeyecek bir gücün anahtarını elinde tutan kayıp bir kızı kurtarma görevi için kendi gezegeni Pandora’ya gönülsüzce geri dönüyor. Bu görev için birbirleriyle uyumsuz ve çılgın bir ekiple iş birliği yapmak zorunda kalan Lilith, bu ekiple birlikte kayıp kızı bulmak ve korumak için uzaylı canavarlar ve tehlikeli haydutlarla savaşmak zorunda kalıyor. ‘Borderlands’ birbirinden farklı yeteneklere sahip bu çılgın ekibin aksiyon dolu macerasını konu alıyor.

Pandora evreninde yaşanacak çılgın maceraya herkesi ortak edecek ‘Borderlands’, 9 Ağustos’tan itibaren A90 Pictures dağıtımıyla vizyonda olacak.