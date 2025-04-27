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        Haberler Gündem 3. Sayfa Borç kavgasında öldürüldü! | Son dakika haberleri

        Borç- alacak nedeniyle tartıştığı arkadaşını tüfekle öldürdü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde Timur İpçi (43), borç- alacak nedeniyle çıkan kavgada arkadaşı Fatih Ü. (47) tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 19:49 Güncelleme: 27.04.2025 - 19:49
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        Borç kavgasında öldürüldü!
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        Aydın'ki olay, saat 15.00 sıralarında Armutlu Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kahvehanede çalışan Timur İpçi ile arkadaşı çiftçi Fatih Ü. arasında borç- alacak nedeniyle kavga çıktı.

        Kavgada Fatih Ü., pompalı tüfekle Timur İpçi’ye ateş edip, göğsünden vurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İpçi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Evli, 2 çocuk babası İpçi'nin cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Fatih Ü., olay yerine gelen jandarmaya teslim oldu.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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