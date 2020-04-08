Borani nasıl yapılır? Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yapılan ıspanaklı nohutlu içerisinde her şifalı malzemenin olduğu bu güzel yemeğe asıl tat veren kullanılan süzme yoğurttur. Hazırsanız borani yapımına başlayalım.

Borani Malzemeler:

600 gram ıspanak

300 gram kuzu eti

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet orta boy kuru soğan

3 diş sarımsak

1 su bardağı haşlanmış nohut

3/4 su bardağı süzme yoğurt

1,5 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

Borani Yapılışı:

Soğanı küp şeklinde doğrayın. Kuzu etlerini minik küp haline getirin.

Ispanakları ayıklayıp bol suda yıkayın. Ispanakları ve sarımsakları ince bir şekilde kıyın.

Kuzu etlerini derin bir tencere içerisinde yumuşayana kadar pişirin.

Tereyağı ve zeytinyağını ekleyip karıştırmaya devam edin. Kuru soğanları katıp karıştırmaya devam edin.

Doğradığınız ıspanakları ilave edin. Çok sulanması için 5 dakika kadar kavurun.

Sarımsakları ekleyip sıcak su ekleyin. Tuz ve haşlanmış nohutu ekleyin. Kıvam alması için orta ateşte 10 dakika pişirin.

Ocağın altını kısıp yemeğin suyuyla ılık hale gelen süzme yoğurdu kestirmeden yemeğin içerisine koyun. Bir iki taşım kaynadıktan sonra çorba kaselerine koyup servis edebilirisiniz.