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        Haberler Magazin Boran Kuzum, 'Bir Ruh Macerası' dizisinin kadrosundan çıkarıldı - Magazin haberleri

        Boran Kuzum, 'Bir Ruh Macerası' dizisinin kadrosundan çıkarıldı

        Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum'un da boykot çağrısı yapması nedeniyle TRT Tabii'nin 'Bir Ruh Macerası' dizisinin kadrosundan çıkarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 20:55 Güncelleme: 02.04.2025 - 23:38
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        Kuzum da diziden çıkarıldı
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        TRT, 'Teşkilat' dizisinde rol alan Aybüke Pusat'ı, boykot çağrısına destek verdiği için diziden çıkarıldığını duyurdu. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, yaptığı açıklamada, "Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları, TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Bu paylaşımlar, 'Teşkilat' dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratmıştır, bu yüzden söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.

        Aybüke Pusat’ın diziden çıkarılmasının ardından, Boran Kuzum ve birçok meslektaşıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya üzerinden destek paylaşımlarında bulundu.

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        Boran Kuzum, "Canım, güzel insan" notuyla paylaştığı mesajında, Aybüke Pusat'a yanındayım diyerek destek verdi. İlerleyen saatlerde, Kuzum’un da boykot çağrısına destek vermesi nedeniyle TRT Tabii'nin 'Bir Ruh Macerası' dizisinin kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

        TRT'den Aybüke Pusat kararı
        TRT'den Aybüke Pusat kararı

        Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Boran Kuzum'a da destek verdi; "Boran Kuzum da TRT'nin hışmına uğramış. Yahu, bu bizim vergilerimizle finanse edilen DEVLET kanalı. Hükûmet kanalı DEĞİL. Merak ediyorum, oyuncular da TRT işlerini boykot etse, ekranlarını kimlerle dolduracaklar?"

        Mert Fırat ise, "TRT bizim kanalımız, halkın. Daha fazla zarar vermeden hemen elinizdeki o yetkiyi bırakın" diyerek tepkisini gösterdi.

        Kıvanç Tatlıtuğ, Aybüke Pusat ve Boran Kuzum’a desteğini, "Oyuncu arkadaşlarımın yanındayım" sözleriyle dile getirdi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Aybüke Pusat
        #Boran Kuzum
        #Bir Ruh Macerası

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