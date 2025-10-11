Bora Akkaş: Tepkiler güzel, her şey yolunda

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Bora Akkaş ve eşi Oben Alkan, geçtiğimiz akşam Arnavutköy’de objektiflere yansıdı. Çift, bir restoranda baş başa yemek yedikten sonra araçlarını beklerken görüntülendi.

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ikili, “Yemeğimizi yedik, kızımız Suzan’ın yanına eve gidiyoruz” dedi. Yeni dizisi 'Veliaht' hakkında konuşan Bora Akkaş ise, “Tepkiler güzel, her şey yolunda. İnşallah uzun soluklu devam ederiz” diyerek, teşekkür etti ve eşiyle birlikte araçlarına binerek oradan ayrıldı.