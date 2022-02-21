Rap şarkılar da yapıyordun bir dönem. Son dönemde rap müziğin de Türkiye'de yükseldiğini görüyoruz. Sevdiğin ve dinlendiğin şarkılar var mı?



Sevdiğim şarkılar var tabii ki; bir dönem ben de rap müzik yapıyordum hala da yapıyorum aslında. Sadece herkesle paylaşacak kadar beğendiğim şeyi hala üretmediğim için sadece kendime yapıyorum gibi bir durumum var şu an. Umarım yakın zamanda kendimi ikna eder ve dinlediğim şeyi beğenirsem herkesle paylaşacağım şarkılar da olur. Rap müzik çok sevdiğim bir müzik tarzı ve yükselişinden çok memnunum. Türkiye’deki yükselişinden de çok memnunum, bugün Türkiye’de yükselen rap müzisyenlerin çoğunu rap müzik yapmaya başladığı dönemden beri takip ediyorum. En çok dinlediğim sanatçılar arasında Ezhel benim için ilk sırada geliyor. AGA B, LİL ZEY, BANEVA da dinlediğim sanatçılar arasında…