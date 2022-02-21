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Bora Akkaş: O ödülün önemini farkında değildim

Bora Akkaş: Kazandığım ödülün farkında değildim

Çocuk yaşlardan itibaren ekran önünde olan şimdilerde SHOW TV'nin iddialı yapımı 'Üç Kuruş'ta boy gösteren Bora Akkaş, hem diziyi hem de bilinmeyenlerini anlattı

21.02.2022 - 08:49 | Güncelleme: RÖPORTAJLAR

  • AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com
    Fotoğraflar: Tolga Yaşar

    Üç Kuruş'tan gelen teklifi kabul etmendeki etkenler nelerdi, senaryoyu nasıl buldun?

    'Üç Kuruş' dizisi başladığından beri zaten hikayesiyle çok ilgimi çeken bir işti. Daha önce hiç böyle bir teklif geleceğini düşünmeden öncesinde de bu işin bir parçası olmak isterdim. Teklif ilk geldiğinde zaten çok heyecanlandım ardından oynamamı istedikleri, benim için uygun gördükleri role de bayıldım ve hemen kabul ettim.

  • Canlandırdığın karakteri bir de senden dinleyebilir miyiz?

    Çetin, şu an daha tanıdığımız ve gördüğümüz kadarıyla çok gizemli biri. Özellikle geçmişiyle ilgili. Ama asıl problemi; babası tarafından sevgisizce büyütülmüş olması, ailesinin paramparça olması, annesinin kim olduğunu bilmiyor olması ve onu arıyor olmasıyla ilgili. Aslında büyük sorunları olan bir çocuk… Tabii ki onu Baybars yetiştirdiği için acımasız ama aynı zamanda inanılmaz neşeli, kolay kolay morali bozulmayan ve çok zeki bir karakter. Onun macerası kendi ailesini araması, doğduğunda içine düştüğü hayatı tamamen değiştirme çabasıyla yaşayan bir çocuk diyebilirim.

  • Oyunculuk serüvenin nasıl başladı?

    Oyunculuk serüvenim 1999-2000 sezonunda şehir tiyatroları çocuk eğitim biriminde almaya başladığım oyunculuk eğitimiyle başladı. Daha sonra şehir tiyatrolarının çocuk oyuncusu oldum aslında, 10 yaşından beri oyunculuk yapıyorum. Sınavı kazandım, orada eğitim aldım ve yapmaktan çok keyif aldığım bir şey buldum. Gerçekten bir çocuk için bu harika bir şey. Dilerim her çocuk hayatta zevk aldığı, yapmayı seveceği en iyi işi benim kadar hızlı ve çabuk bulsun.

  • 12 yaşında "Gönlümdeki Köşk Olmasa" filmiyle Altın Portakal kazandın. O yaşlarda nasıl bir ödül kazandığının farkında mıydın?

    2002-2003 yılında aldığım Altın Portakal ödülünün önemini farkında değildim, çocuktum ama tabii ki yaptığım işin beğenilmesi beni çok yüreklendirdi, çok mutlu etti. Belki bu mesleğe bu kadar sıkı tutunmamın sebebi başka insanlar tarafından izlenip beğenilmek olmuş olabilir. Bu güzel ödül, hayatımın geri kalanında çok önemli ölçüde pozitif etkiledi.

  • 'Geniş Aile'deki 'Zekai' rolünün üzerine yapıştığını düşünüyor musun? Pek çok kişinin aklına kazındı canlandırdığın karakter...

    ‘Zekai’ karakteri üzerime yapışmış gibi hissetmiyorum. Kariyerim boyunca hep farklı şeyler yapmak istedim. Senaristler, yönetmenler, yapımcılar tercih ettikçe farklı şeyler yapmaya çalıştım ama 'Geniş Aile' çok beğenilen, sevilen bir diziydi. Benim de hala en sevdiğim işlerden biri… Beni büyüten, televizyonda oyunculuk yapmayı bana öğreten, bu sektörde benim için mihenk taşı olan iştir. Oradaki rolüm benim için çok kıymetliydi.

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