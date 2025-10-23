Habertürk
        Bora Akkaş ile Oben Alkan'ın kızı Suzan Akkaş yoğun bakımdan çıktı

        Suzan Akkaş yoğun bakımdan çıktı

        4 gündür zatürre nedeniyle yoğun bakımda olan Bora Akkaş - Oben Alkan çiftinin 2 yaşındaki kızı Suzan Akkaş, normal odaya alındı. Oben Alkan, kızının sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 15:52 Güncelleme: 23.10.2025 - 15:52
        Yoğun bakımdan çıktı
        SHOW TV'de ekrana gelen 'Veliaht'ta 'Zafer Karslı' karakterine hayat veren Bora Akkaş, 2023'te evlendiği ve aynı yıl kucağına kızları Suzan'ı alarak baba olmanın sevincini yaşadı.

        Suzan Akkaş'ın yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Oben Alkan, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Biz iyiyiz. Hâlâ yoğun bakımdayız. 'Yarın çıkar' diye diye dördüncü geceye geldik ama yarın normal odaya alıyorlar" ifadelerine yer verdi.

        YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

        Zatürre nedeniyle 4 gündür yoğun bakımda tedavi gören Suzan Akkaş, normal odaya alındı. Oben Aklan, kızının sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu ve "Odaya geçtik rahatladık. Yoğun bakım adı korkutuyor tabii ama hem sıkı takip hem de hızlı müdahale için şart denince ne yapacaksın? Bir de anladığım çevremizde çocuklu bunu yaşamayan yok. Yaşadık bitti bir daha olmasın, çocuklar hasta olmasın" ifadelerini kullandı.

        Zatürre; genellikle bakteri, virüs veya mantarlar tarafından tetiklenen akciğerlerdeki enfeksiyon sonucu gelişen bir hastalıktır. Belirtiler genellikle hafif başlar, ancak tedavi edilmezse ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

