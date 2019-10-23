23 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bor; sert bir yapıda olan ve ısıya dayanıklı olmasıyla bilinen bir yapıya sahip bir elementtir. 4000 yıl öncesine dayanan bir geçmişi olan maden; İlk olarak Tibet’te kullanılmıştır. Daha sonraları da Hitit ve Sümerler bu madenin gümüş ve altın işçiliğinde kullanılmasını sağlamışlardır. Eski Yunan’da temizlik işlerinde, Romalılar cam yapım işlerinde, eski Mısırlılar mumyalamada, Araplar ise; ilaç yapımlarında kullanmışlardır. Yeni bir element olmayan bor elementi; günümüzde son yıllarda popüler bir hale gelmiştir.
Bor; 2500 °C de kaynayan ve 2500 °C de de eriyebilen bir elementtir. Bor elementi doğada 230 çeşide sahiptir. Doğada bulunması serbest halde değildir; tuz halinde diğer madenlerle bileşik bir halde görülür.
Bor elementi; Türkiye, Amerika ve Rusya’da en çok bulunan madendir. 400 den fazla alanda kullanılan bor elementi; Türkiye’de %72 oranında rezerve sahiptir. Üretim ve ihracat açısından düşük seviyede olması getirisi fazla olmaması anlamına gelmektedir.
Türkiye’de en çok bulun bor yatakları; Eskişehir-Kırka, Kütahya-Emet, Kütahya- Kestelek ve Balıkesir-Bigadiç’dir.
Kestelek Bor işletmeleri: 100.000 ton üretim kapasitesine bir yılda ulaşmaktadır.
Bigadiç bor işletmeleri: 200.000 ton bir yıllık üretim kapasitesi sağlar.
Emet Bor İşletmeleri: 500.000 ton üretimi bir yılda karşılar.
Kırka Bor İşletmeleri: 800.000 ton bir yıllık üretim miktarıdır. Ayrıca Kırka dünyada en büyük bor yatağı olarak önemli yer tutar.
Türkiye Bor elementi rezervleri açısından dünyada %72’lik bir oranla birinci sırada yer almaktadır. Ancak MTA araştırmalarının devam etmesi bu rezervlerin daha da fazla aratacağı yönünde belirmektedir. Bor madenlerinin ülkemizdeki bu kapasitesi stratejik olarak ülkemizin daha üst seviyelere taşındığını göstermektedir.
Amerika bor elementini askeriye ve uzay teknolojisi konusunda kullanım sağlarken; Türkiye’de ise, deterjan ve sabun imalatında kullanılmaktadır. Bor madeni ekonomik olarak bir gelir getirmiyor sözlerine rağmen dünyada bu elementin oldukça ileri alanlarda yer aldığı yönündedir. Orun sürtünmeye ve ısıya dayanıklı olması bilgisayar teknolojisi ve askeri alanlarda kullanımı oldukça önemlidir.
Bor Madeni Hangi Alanlarda Kullanılır?
Tüm bu kullanım alanlarında ayrıca kendi içerisinde birçok bölüm ve kısımda kullanım alanı bulan bor elementi; oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olması nedeniyle değerli bir maden olmasının önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu durum açıkça ortadır. Bor madenin ülkemizde yeterli bir kullanım alanı oluşturmaması önemli olan bir eksikliktir. Tabi yıllar sonra bu durumun değişmesi mümkün olabilecektir. En azından ihraç konusunda etkili bir durum oluşturabilir.
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